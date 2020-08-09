Лукашенко заявил о договоренности с Путиным изучить задержание россиян

Их рассмотрят в Следственном комитете республики.

По словам белорусского лидера, это письмо состоит из пяти страниц. Путин предложил детально разобраться в ситуации и поделиться информацией, которой располагает Москва , рассказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Минск всегда будет готов к сотрудничеству с Москвой, и после выборов отношения будут строиться нормально. Лукашенко добавил, что ранее договорился с Путиным детально рассмотреть " все факты и факторы, которые сегодня на лицо".

"Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", — заявил он.

Глава государства также отметил, что российские и украинские прокуроры не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им "плевать на судьбы ребят".

"Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему <…> Украина к этому подключилась, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания", - сказал Лукашенко.

Провокация третьей страны

Также глава государства прокомментировал сообщения о том, что россиян задержали из-за провокации третьей страны.

Ранее газета " Комсомольская правда " со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины . В статье отмечалось, что некие "кураторы" набирали людей и выдавали себя за сотрудников " Роснефти ". Также они говорили, что якобы ищут охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.

Посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет, подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне. По словам Мезенцева, эта акция понадобилась недоброжелателям из третьей страны, чтобы нанести ущерб особым отношениям России и Белоруссии.

"Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", — прокомментировал эту информацию Лукашенко, добавив, что Минск будет учитывать эту ситуацию "и строить наши отношения, исходя в том числе и из этих моментов".

Задержание россиян

На прошлой неделе в Белоруссии задержали 33 россиян. В Минске назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Их подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента. По версии белорусских властей, 33 россиянина — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.

Российский посол отмечал, что задержанные пересекли границу страны официально: они предъявили сотрудникам пограничной службы документы, подтверждающее право работать на территории республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что фигуранты дела — сотрудники частного охранного предприятия, они находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Сообщалось, что россияне хотели отправиться в Стамбул , а оттуда – в третью страну.