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Лукашенко заявил о договоренности с Путиным изучить задержание россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:29
александр лукашенко
роснефть
дмитрий песков
москва
белоруссия
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Да он и разобрался. Боевики приехали из России, принадлежат различным частным военным компаниям. От заявленной цели - транзита в Стамбул отказались. Остались в Минске не для погулюшек, а для выполнения серьёзных задач. Какие могут быть задачи во время выборов в стране?
23
Самое забавное, что в Беларусь сейчас едет куча людей, с сопредельных русскоговорящих государств, целью которых, расшатать политическую ситуацию, после победы Лукашенко. Но почему-то нет громких скандалов с их задержанием.
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москва
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
александр лукашенко, роснефть, дмитрий песков, москва, белоруссия, стамбул, в мире

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным изучить задержание россиян

14:56 09.08.2020 (обновлено: 18:29 09.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах.
Их рассмотрят в Следственном комитете республики.
По словам белорусского лидера, это письмо состоит из пяти страниц. Путин предложил детально разобраться в ситуации и поделиться информацией, которой располагает Москва, рассказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что Минск всегда будет готов к сотрудничеству с Москвой, и после выборов отношения будут строиться нормально. Лукашенко добавил, что ранее договорился с Путиным детально рассмотреть " все факты и факторы, которые сегодня на лицо".
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"Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", — заявил он.
Глава государства также отметил, что российские и украинские прокуроры не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им "плевать на судьбы ребят".
"Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему <…> Украина к этому подключилась, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания", - сказал Лукашенко.

Провокация третьей страны

Также глава государства прокомментировал сообщения о том, что россиян задержали из-за провокации третьей страны.
Ранее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины. В статье отмечалось, что некие "кураторы" набирали людей и выдавали себя за сотрудников "Роснефти". Также они говорили, что якобы ищут охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.
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Посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет, подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне. По словам Мезенцева, эта акция понадобилась недоброжелателям из третьей страны, чтобы нанести ущерб особым отношениям России и Белоруссии.
"Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", — прокомментировал эту информацию Лукашенко, добавив, что Минск будет учитывать эту ситуацию "и строить наши отношения, исходя в том числе и из этих моментов".

Задержание россиян

На прошлой неделе в Белоруссии задержали 33 россиян. В Минске назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Их подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента. По версии белорусских властей, 33 россиянина — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали "перебросить" в Белоруссию.
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Российский посол отмечал, что задержанные пересекли границу страны официально: они предъявили сотрудникам пограничной службы документы, подтверждающее право работать на территории республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что фигуранты дела — сотрудники частного охранного предприятия, они находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Сообщалось, что россияне хотели отправиться в Стамбул, а оттуда – в третью страну.
В МИД также подчеркивали, что обвинения в попытке "вмешательства" в дела Белоруссии извне вызывают недоумение.
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Александр ЛукашенкоРоснефтьДмитрий ПесковМоскваБелоруссияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Да он и разобрался. Боевики приехали из России, принадлежат различным частным военным компаниям. От заявленной цели - транзита в Стамбул отказались. Остались в Минске не для погулюшек, а для выполнения серьёзных задач. Какие могут быть задачи во время выборов в стране?
9 августа, 17:43
afanaci Пупкин
5101016
Самое забавное, что в Беларусь сейчас едет куча людей, с сопредельных русскоговорящих государств, целью которых, расшатать политическую ситуацию, после победы Лукашенко. Но почему-то нет громких скандалов с их задержанием.
9 августа, 16:43
DKDen KL
1403001
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