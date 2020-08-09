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Бывшие воспитанники захваченного монастыря раскрыли подробности избиений
Бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря, захваченного бывшим схигуменом Сергием, рассказали в эфире телеканала "Россия 24" о наказаниях,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:12
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
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(Стали свидетелями насилия над детьми 2009-2010 ) А куда раньше смотрели !??? Почему щас только подняли это!???
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В таких заведениях должны работать государственные психологи ! На постоянной основе !!!!! И желательно атейсты, которые будут трезво смотреть на обстановку !
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573947845_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_a38eb469b0f3f381ba076a69a3357045.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение

Бывшие воспитанники захваченного монастыря раскрыли подробности избиений

14:56 09.08.2020 (обновлено: 18:12 09.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахини на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря, захваченного бывшим схигуменом Сергием, рассказали в эфире телеканала "Россия 24" о наказаниях, применяемых в обители.
"Если честно, я не заметила, когда грань дозволенного была пересечена. В дальнейшем там уже начали заставлять мужчин бить детей. Отец Сергий Романов давал им (людям из своего окружения. — Прим. ред.) распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента он говорил: "Идите и бейте", — рассказала бывшая воспитанница Хритина Самушкина.
Автомобиль Следственного комитета России
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Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Девушке говорили, что ее отец в курсе физических наказаний и не возражает против них, поэтому она не могла рассказать родителю об издевательствах. Как оказалось позже, отец не догадывался о том, что его дочь избивают.
Другой воспитанник, Филипп Малюткин, рассказал, что его били палками по ногам за то, что он однажды пошел купаться.

"Многие дети оттуда выходят с поломанной психикой, это однозначно. Многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни", — сказал он.

Если мальчик с девочкой гуляли вместе, их били плетеным кабелем, признаются бывшие воспитанники.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
7 августа, 08:31Религия и мировоззрение
"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре
"Он может тебя оскорбить ни с того ни с сего, даже если ты стоишь в храме. Он очень хорошо манипулирует людьми", — рассказал еще один пострадавший, Антон Крыжановский.
Духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) лишили сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно. Помимо этого, епархия получила заявления очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в монастыре в 2009-2010 годах.
Монахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
30 июля, 13:38Религия и мировоззрение
Детей из "захваченного" монастыря на Урале готовы учить в гимназии
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить эту информацию.
В начале августа в монастыре умерла 15-летняя девочка, страдавшая раком. Лечение не помогло, и ее привезли в монастырь вымаливать. Следователи начали проверку, однако не нашли признаков криминального характера смерти, девочка действительно скончалась от тяжелого заболевания.
8791315451
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Среднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрение
Популярные комментарии
(Стали свидетелями насилия над детьми 2009-2010 ) А куда раньше смотрели !??? Почему щас только подняли это!???
9 августа, 15:28
дмитрий к.
4500011
В таких заведениях должны работать государственные психологи ! На постоянной основе !!!!! И желательно атейсты, которые будут трезво смотреть на обстановку !
9 августа, 15:31
дмитрий к.
3610007
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