Бывшие воспитанники захваченного монастыря раскрыли подробности избиений

"Если честно, я не заметила, когда грань дозволенного была пересечена. В дальнейшем там уже начали заставлять мужчин бить детей. Отец Сергий Романов давал им (людям из своего окружения. — Прим. ред.) распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента он говорил: "Идите и бейте", — рассказала бывшая воспитанница Хритина Самушкина.

Девушке говорили, что ее отец в курсе физических наказаний и не возражает против них, поэтому она не могла рассказать родителю об издевательствах. Как оказалось позже, отец не догадывался о том, что его дочь избивают.

Другой воспитанник, Филипп Малюткин, рассказал, что его били палками по ногам за то, что он однажды пошел купаться.

"Многие дети оттуда выходят с поломанной психикой, это однозначно. Многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни", — сказал он.

Если мальчик с девочкой гуляли вместе, их били плетеным кабелем, признаются бывшие воспитанники.

"Он может тебя оскорбить ни с того ни с сего, даже если ты стоишь в храме. Он очень хорошо манипулирует людьми", — рассказал еще один пострадавший, Антон Крыжановский.

Духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) лишили сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно. Помимо этого, епархия получила заявления очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в монастыре в 2009-2010 годах.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить эту информацию.