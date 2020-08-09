Бывшие воспитанники захваченного монастыря раскрыли подробности избиений

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря, захваченного бывшим схигуменом Сергием, рассказали в эфире телеканала "Россия 24" о наказаниях, применяемых в обители.
"Если честно, я не заметила, когда грань дозволенного была пересечена. В дальнейшем там уже начали заставлять мужчин бить детей. Отец Сергий Романов давал им (людям из своего окружения. — Прим. ред.) распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента он говорил: "Идите и бейте", — рассказала бывшая воспитанница Хритина Самушкина.
Девушке говорили, что ее отец в курсе физических наказаний и не возражает против них, поэтому она не могла рассказать родителю об издевательствах. Как оказалось позже, отец не догадывался о том, что его дочь избивают.
Другой воспитанник, Филипп Малюткин, рассказал, что его били палками по ногам за то, что он однажды пошел купаться.
"Многие дети оттуда выходят с поломанной психикой, это однозначно. Многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни", — сказал он.
Если мальчик с девочкой гуляли вместе, их били плетеным кабелем, признаются бывшие воспитанники.
"Он может тебя оскорбить ни с того ни с сего, даже если ты стоишь в храме. Он очень хорошо манипулирует людьми", — рассказал еще один пострадавший, Антон Крыжановский.
Духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) лишили сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно. Помимо этого, епархия получила заявления очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в монастыре в 2009-2010 годах.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить эту информацию.
В начале августа в монастыре умерла 15-летняя девочка, страдавшая раком. Лечение не помогло, и ее привезли в монастырь вымаливать. Следователи начали проверку, однако не нашли признаков криминального характера смерти, девочка действительно скончалась от тяжелого заболевания.