Врач оценил опасность нового смертельного вируса в Китае

Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"

Ранее издание Global Times сообщило о вспышке вируса SFTS в Китае. Им заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, а также снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

"Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но, думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно", — сказал Митрохин.

Специалист также выразил надежду, что в течение ближайших дней эксперты получат больше информации о SFTS. Это позволит понять скорость распространения лихорадки.

"Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно не известно, какие у вируса пути заражения", — добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 15 миллионов, свыше 489 тысяч человек скончались.