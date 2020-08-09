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Врач оценил опасность нового смертельного вируса в Китае
Распространяющаяся в Китае смертельная лихорадка менее опасна, чем коронавирус, рассказал Ura.ru доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T19:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирский государственный медицинский университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирский государственный медицинский университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, общество

Врач оценил опасность нового смертельного вируса в Китае

14:47 09.08.2020 (обновлено: 19:27 09.08.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Распространяющаяся в Китае смертельная лихорадка менее опасна, чем коронавирус, рассказал Ura.ru доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.
Ранее издание Global Times сообщило о вспышке вируса SFTS в Китае. Им заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, а также снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.
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"Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но, думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно", — сказал Митрохин.
Специалист также выразил надежду, что в течение ближайших дней эксперты получат больше информации о SFTS. Это позволит понять скорость распространения лихорадки.
"Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно не известно, какие у вируса пути заражения", — добавил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 15 миллионов, свыше 489 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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