https://ria.ru/20200809/1575552067.html
Врач оценил опасность нового смертельного вируса в Китае
Распространяющаяся в Китае смертельная лихорадка менее опасна, чем коронавирус, рассказал Ura.ru доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:47
2020-08-09T19:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирский государственный медицинский университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
общество
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https://ria.ru/20200809/1575541054.html
https://ria.ru/20200808/1575535681.html
Rina Sheyla
Китай прямо "жжет" в этом году...
16
9
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568476481_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_9dd2c9f98095df2212956970673e4428.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирский государственный медицинский университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, общество
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Распространяющаяся в Китае
смертельная лихорадка менее опасна, чем коронавирус, рассказал Ura.ru
доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета
Владислав Митрохин.
Ранее издание Global Times
сообщило о вспышке вируса SFTS в Китае. Им заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, а также снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.
"Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но, думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно", — сказал Митрохин.
Специалист также выразил надежду, что в течение ближайших дней эксперты получат больше информации о SFTS. Это позволит понять скорость распространения лихорадки.
"Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно не известно, какие у вируса пути заражения", — добавил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 15 миллионов, свыше 489 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.