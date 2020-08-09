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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575551878.html
Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:40
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Выборы в Белоруссии: Светлану Тихановскую встречали аплодисментами
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах. Сторонники встречали её у участка аплодисментами.
2020-08-09T14:39
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии

14:39 09.08.2020 (обновлено: 20:40 09.08.2020)
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах, передаёт корреспондент РИА Новости.
Она голосовала на участке №21 в школе №137 на улице Калиновского на восточной окраине города.
Около участка ее встречали несколько сотен сторонников, которые устроили овацию.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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