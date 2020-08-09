https://ria.ru/20200809/1575551878.html
Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:39
2020-08-09T20:40
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выборы в Белоруссии: Светлану Тихановскую встречали аплодисментами
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах. Сторонники встречали её у участка аплодисментами.
2020-08-09T14:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире