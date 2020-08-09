"Развязно и крикливо". В Японии прошли антироссийские выступления

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.

Активисты устроили протесты по поводу 75-й годовщины вступления СССР в войну против Японии.

"Следует отметить также, что поведение участников акций носило развязный и крикливый характер. Созданный в результате сильный шум мешал как нормальному функционированию дипмиссии, так и, на наш взгляд, воскресному отдыху токийцев", — говорится в комментарии посольства.

Дипломаты напомнили, что СССР вступил в войну против Японии 9 августа 1945 года, поскольку Токио в нарушение советско-японского пакта о нейтралитете был союзником нацистской Германии и помогал ей в войне против Советского Союза и его партнеров по антигитлеровской коалиции.

По итогам войны, закрепленным в Уставе ООН , СССР были переданы Курильские острова, добавили в посольстве.