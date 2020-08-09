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"Развязно и крикливо". В Японии прошли антироссийские выступления
Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:14
россия
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токио
в мире
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Япония имеет право проводить митинги против России на своей территории
271
В годовщину ядерной бомбардировки кричат не возле штатовского а возле российского посольства... По ходу не стоило их таки обнадёживать "мирным договором"... Чего то достает в работе российских дипломатов и спецслужб.
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япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, япония, ссср, токио, в мире

"Развязно и крикливо". В Японии прошли антироссийские выступления

14:37 09.08.2020 (обновлено: 15:14 09.08.2020)
40515
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
Активисты устроили протесты по поводу 75-й годовщины вступления СССР в войну против Японии.
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"Следует отметить также, что поведение участников акций носило развязный и крикливый характер. Созданный в результате сильный шум мешал как нормальному функционированию дипмиссии, так и, на наш взгляд, воскресному отдыху токийцев", — говорится в комментарии посольства.
Дипломаты напомнили, что СССР вступил в войну против Японии 9 августа 1945 года, поскольку Токио в нарушение советско-японского пакта о нейтралитете был союзником нацистской Германии и помогал ей в войне против Советского Союза и его партнеров по антигитлеровской коалиции.
По итогам войны, закрепленным в Уставе ООН, СССР были переданы Курильские острова, добавили в посольстве.
"Таким образом, суверенитет России над этими землями базируется на прочной международно-правовой основе и является неоспоримым", — подчеркнули дипломаты.
Маньчжурская операция
8 августа, 01:15
Вступление СССР в войну с Японией (1945)
5307710825737
Обсудить 163
РоссияЯпонияСССРТокиоВ мире
Популярные комментарии
Япония имеет право проводить митинги против России на своей территории
9 августа, 15:11
Парамон Сасин
3021305212
В годовщину ядерной бомбардировки кричат не возле штатовского а возле российского посольства... По ходу не стоило их таки обнадёживать "мирным договором"... Чего то достает в работе российских дипломатов и спецслужб.
9 августа, 15:15
CCorddamon
25923204
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