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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575551623.html
Посольство Белоруссии в Москве объяснило километровые очереди избирателей
Километровые очереди перед посольством Белоруссии в Москве связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T17:39
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Очередь в посольство Белоруссии в Москве на голосование на выборах президента
Очередь в посольство Белоруссии в Москве на голосование на выборах президента тянется от Маросейки по Армянскому переулку до Мясницкой.
2020-08-09T14:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, белоруссия, в мире

Посольство Белоруссии в Москве объяснило километровые очереди избирателей

14:29 09.08.2020 (обновлено: 17:39 09.08.2020)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Километровые очереди перед посольством Белоруссии в Москве связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19, сообщили РИА Новости в дипведомстве республики.
"Такие очереди связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности, предпринимаемыми на фоне COVID-19. Есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке. Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования", - сказал представитель посольства.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
1 из 5
Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
2 из 5
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Люди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
3 из 5
Люди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон ДенисовМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
4 из 5
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
5 из 5
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 5
Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 5
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Люди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
5 из 5
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Согласно рекомендациям, в помещении для голосования в посольстве одновременно могут находиться не более 10 человек.
"Однако их количество по факту выше, потому что поток желающих проголосовать большой, стараемся максимально удовлетворить права каждого гражданина реализовать свое избирательное право", - добавили в дипведомстве.
В воскресенье в Белоруссии проходят очередные выборы президента.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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