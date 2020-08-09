Посольство Белоруссии в Москве объяснило километровые очереди избирателей

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Километровые очереди перед посольством Белоруссии в Москве связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19, сообщили РИА Новости в дипведомстве республики.
"Такие очереди связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности, предпринимаемыми на фоне COVID-19. Есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке. Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования", - сказал представитель посольства.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
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Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
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Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
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Люди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон ДенисовМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
1 из 5
Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
2 из 5
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии.
3 из 5
Люди во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
4 из 5
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Согласно рекомендациям, в помещении для голосования в посольстве одновременно могут находиться не более 10 человек.
"Однако их количество по факту выше, потому что поток желающих проголосовать большой, стараемся максимально удовлетворить права каждого гражданина реализовать свое избирательное право", - добавили в дипведомстве.
В воскресенье в Белоруссии проходят очередные выборы президента.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Вчера, 00:34Процедура выборов президента Белоруссии
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