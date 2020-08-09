Посольство Белоруссии в Москве объяснило километровые очереди избирателей

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Километровые очереди перед посольством Километровые очереди перед посольством Белоруссии Москве связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19, сообщили РИА Новости в дипведомстве республики.

"Такие очереди связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности, предпринимаемыми на фоне COVID-19. Есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке. Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования", - сказал представитель посольства.

Согласно рекомендациям, в помещении для голосования в посольстве одновременно могут находиться не более 10 человек.

"Однако их количество по факту выше, потому что поток желающих проголосовать большой, стараемся максимально удовлетворить права каждого гражданина реализовать свое избирательное право", - добавили в дипведомстве.

В воскресенье в Белоруссии проходят очередные выборы президента.

О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>