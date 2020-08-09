https://ria.ru/20200809/1575551475.html
Лукашенко не исключил перерегистрации иностранных СМИ после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что после президентских выборов поднимет вопрос о перерегистрации иностранных СМИ в стране. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:23
2020-08-09T14:23
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547668_0:0:2756:1550_1400x0_80_0_0_6982b90d55582257221b6fa6905036d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
не исключил, что после президентских выборов поднимет вопрос о перерегистрации иностранных СМИ в стране.
Президентские выборы проходят в Белоруссии в воскресенье, кандидатами зарегистрированы пять человек.
"Мы после выборов вернемся к иностранным информационным ресурсам и посмотрим, может даже, в плане перерегистрации (тех), кто у нас там работает", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Президент также раскритиковал СМИ, которые в текущую избирательную кампанию, по его мнению, тенденциозно освещали ситуацию в республике. "Я готов с вами вести диалог. Но если вы тенденциозно начинаете вести себя, я тоже это вижу. А если вы провоцируете… особенно в интернете, тогда получите то же самое - ответ. Что не так?" - сказал президент.
По его мнению, отдельные СМИ, которые работают в республике, хотят мордобоя, хотят "сломать, свергнуть власть, уколоть, оскорбить". "И перед вами я или кто-то на колени встанет… и будет целовать песок, по которому вы ходите? Не будет этого, вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону", - призвал белорусский лидер.
"Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы вели с вами диалог. Если вы способны сделать что -то для страны, я создам вам все условия. Если вы будете бороться против страны, пытаться в каких-то даже мельчайших вещах ввергнуть Беларусь в хаос, вы получите от меня мгновенный ответ. Это мои конституционные полномочия как президента", - добавил Лукашенко, обращаясь к журналистам.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>