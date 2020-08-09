Лукашенко не исключил перерегистрации иностранных СМИ после выборов

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что после президентских выборов поднимет вопрос о перерегистрации иностранных СМИ в стране.

Президентские выборы проходят в Белоруссии в воскресенье, кандидатами зарегистрированы пять человек.

"Мы после выборов вернемся к иностранным информационным ресурсам и посмотрим, может даже, в плане перерегистрации (тех), кто у нас там работает", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Президент также раскритиковал СМИ, которые в текущую избирательную кампанию, по его мнению, тенденциозно освещали ситуацию в республике. "Я готов с вами вести диалог. Но если вы тенденциозно начинаете вести себя, я тоже это вижу. А если вы провоцируете… особенно в интернете, тогда получите то же самое - ответ. Что не так?" - сказал президент.

По его мнению, отдельные СМИ, которые работают в республике, хотят мордобоя, хотят "сломать, свергнуть власть, уколоть, оскорбить". "И перед вами я или кто-то на колени встанет… и будет целовать песок, по которому вы ходите? Не будет этого, вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону", - призвал белорусский лидер.

"Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы вели с вами диалог. Если вы способны сделать что -то для страны, я создам вам все условия. Если вы будете бороться против страны, пытаться в каких-то даже мельчайших вещах ввергнуть Беларусь в хаос, вы получите от меня мгновенный ответ. Это мои конституционные полномочия как президента", - добавил Лукашенко, обращаясь к журналистам.