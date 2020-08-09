Ингушетия переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Глава Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 10 августа третьего этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Ввести с 10 августа третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.

Согласно указу, с понедельника в регионе разрешается работа организаций торговли и сферы услуг без ограничения площади объектов и числа их посетителей, деятельность организаций общественного питания при условии расстановки столиков в 1,5-2 метрах друг от друга. Также открываются образовательные организации, выставочные залы и музеи, парки, скверы, детские площадки, гостиницы, отели и объекты санаторно-курортного лечения.

При этом лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а жителям республики по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в местах скопления людей и на объектах торговли, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что второй этап снятия ограничений в Ингушетии начался 24 июня. В регионе выявлены 3 869 случаев заболевания коронавирусом, скончались 74 человека, в том числе муфтий республики. При этом выздоровели уже более 84% заразившихся COVID-19.