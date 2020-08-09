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Ингушетия переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 10 августа третьего этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
махмуд-али калиматов
здоровье - общество
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, махмуд-али калиматов, здоровье - общество, республика ингушетия

Ингушетия переходит к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

14:04 09.08.2020 (обновлено: 14:12 09.08.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 10 августа третьего этапа снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Ввести с 10 августа третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия", - говорится в тексте указа.
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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Согласно указу, с понедельника в регионе разрешается работа организаций торговли и сферы услуг без ограничения площади объектов и числа их посетителей, деятельность организаций общественного питания при условии расстановки столиков в 1,5-2 метрах друг от друга. Также открываются образовательные организации, выставочные залы и музеи, парки, скверы, детские площадки, гостиницы, отели и объекты санаторно-курортного лечения.
При этом лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а жителям республики по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в местах скопления людей и на объектах торговли, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что второй этап снятия ограничений в Ингушетии начался 24 июня. В регионе выявлены 3 869 случаев заболевания коронавирусом, скончались 74 человека, в том числе муфтий республики. При этом выздоровели уже более 84% заразившихся COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Махмуд-Али КалиматовЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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