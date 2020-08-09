В ЦИК Белоруссии рассказали о жалобах, поступающих на выборах

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии проходят в штатном режиме, в ЦИК поступают однотипные жалобы, многие из которых уже были разобраны территориальными комиссиями, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
"Процесс идет в штатном режиме, спокойно, активно",- сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".
По ее словам, в ЦИК поступают однотипные жалобы на нарушения, многие из которых были разобраны комиссиями уровнем ниже.
"От наблюдателей всё это время поступают определённые жалобы, при чём складывается впечатление, что создали эти жалобы практически одни и те же люди, несколько десятков. И судя по всему, им обещана оплата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решён в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда", - сказала Ермошина.
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