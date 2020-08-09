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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575550499.html
В ЦИК Белоруссии рассказали о жалобах, поступающих на выборах
Выборы президента Белоруссии проходят в штатном режиме, в ЦИК поступают однотипные жалобы, многие из которых уже были разобраны территориальными комиссиями,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:51
президентские выборы в белоруссии
лидия ермошина
цик белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575544289_0:47:2585:1501_1400x0_80_0_0_b0026c531ab5da5b4c09fe1b3c031706.jpg
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лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире

В ЦИК Белоруссии рассказали о жалобах, поступающих на выборах

13:51 09.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИнформационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии проходят в штатном режиме, в ЦИК поступают однотипные жалобы, многие из которых уже были разобраны территориальными комиссиями, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
"Процесс идет в штатном режиме, спокойно, активно",- сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".
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По ее словам, в ЦИК поступают однотипные жалобы на нарушения, многие из которых были разобраны комиссиями уровнем ниже.
"От наблюдателей всё это время поступают определённые жалобы, при чём складывается впечатление, что создали эти жалобы практически одни и те же люди, несколько десятков. И судя по всему, им обещана оплата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решён в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда", - сказала Ермошина.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Процедура выборов президента Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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