В ЦИК Белоруссии рассказали о жалобах, поступающих на выборах

По ее словам, в ЦИК поступают однотипные жалобы на нарушения, многие из которых были разобраны комиссиями уровнем ниже.

"От наблюдателей всё это время поступают определённые жалобы, при чём складывается впечатление, что создали эти жалобы практически одни и те же люди, несколько десятков. И судя по всему, им обещана оплата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решён в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда", - сказала Ермошина.