Лукашенко: прокуроры из РФ и Украины не приехали обсудить дело россиян

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры РФ и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им "плевать на судьбы ребят".

"Но пока никто не приехал, как я пригласил, - прокуроров одного и второго (России и Украины – ред.). И наш прокурор ждет (их) приезда. Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорит о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали", - заявил Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам.

Он отметил, что ранее "с президентом (России – ред.) Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня на лицо, рассмотрим, разберемся". "Украина к этому подключилась, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания", - сказал Лукашенко.

"Сначала, говорят, в Венесуэлу посылали, потом в Стамбул, потом в Ливию, потом якобы Сечин (глава Роснефти) нанял их, чтобы охранять в мире… нефтяные объекты, на что он сказал, что не имеет к этому отношения… Я ему верю", - продолжил президент.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.