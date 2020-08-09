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Лукашенко: прокуроры из РФ и Украины не приехали обсудить дело россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры РФ и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:45
задержание россиян под минском
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
украина
в мире
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А как он думал? Править миром непросто. Не все слушаются
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Поучаствовать в клоунаде по прихоти Лукашенко может только прокурор Белоруссии.. хохлы тоже выше этого )
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россия
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко: прокуроры из РФ и Украины не приехали обсудить дело россиян

13:42 09.08.2020 (обновлено: 13:45 09.08.2020)
12251
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры РФ и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им "плевать на судьбы ребят".
"Но пока никто не приехал, как я пригласил, - прокуроров одного и второго (России и Украины – ред.). И наш прокурор ждет (их) приезда. Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорит о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали", - заявил Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
8 августа, 08:00
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Он отметил, что ранее "с президентом (России – ред.) Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня на лицо, рассмотрим, разберемся". "Украина к этому подключилась, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания", - сказал Лукашенко.
"Сначала, говорят, в Венесуэлу посылали, потом в Стамбул, потом в Ливию, потом якобы Сечин (глава Роснефти) нанял их, чтобы охранять в мире… нефтяные объекты, на что он сказал, что не имеет к этому отношения… Я ему верю", - продолжил президент.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:33
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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Задержание россиян под МинскомРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А как он думал? Править миром непросто. Не все слушаются
9 августа, 13:52
Natalia Bikowa
10440103
Поучаствовать в клоунаде по прихоти Лукашенко может только прокурор Белоруссии.. хохлы тоже выше этого )
9 августа, 13:50
Андрей Дашков
4350203
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