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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575550161.html
Жена Цепкало покинула Белоруссию
Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника покинула республику, опасаясь ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник из... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T17:44
светлана тихановская
валерий цепкало
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200808/1575521481.html
Поехала на консултацию в США.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, валерий цепкало, белоруссия, в мире

Жена Цепкало покинула Белоруссию

13:40 09.08.2020 (обновлено: 17:44 09.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника
Супруга Валерия Цепкало Вероника
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Супруга Валерия Цепкало Вероника. Архивное фото
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника покинула республику, опасаясь ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник из окружения политика.
"Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально", - сказал собеседник, не уточнив, в какой именно стране находится Вероника Цепкало.
Он пояснил, что поводом для отъезда стал инцидент с задержанием другой участницы кампании кандидата в президенты Марии Колесниковой, которую вчера вечером по ошибке задержали сотрудники милиции, а потом отпустили, пояснив, что перепутали. "Ее хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?" - сказал источник.
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, которая покинула страну, в воскресенье проголосовала на выборах главы республики в Москве, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Вероника Цепкало уже проголосовала на избирательном участке в посольстве в Москве", - сказал представитель дипведомства.
Ранее Валерий Цепкало также покинул Белоруссию вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным в республике.
Офис телеканала Дождь в Москве
Вчера, 14:59Президентские выборы в Белоруссии
В Минске задержали журналистов "Дождя"
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, в том числе безработная Светлана Тихановская. Ранее Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
В субботу Колесникова была задержана правоохранителями в Минске, однако вскоре ее отпустили, поскольку ее "перепутали" с кем-то другим.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Светлана Тихановская
8 августа, 11:10
"Несчастная девчонка": домохозяйка в борьбе за пост президента Белоруссии
3839412115
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяВалерий ЦепкалоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Поехала на консултацию в США.
9 августа, 15:18
Двадцатый трест
610003
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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