Жена Цепкало покинула Белоруссию

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника покинула республику, опасаясь ареста, сообщил РИА Новости в воскресенье источник из окружения политика.
"Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально", - сказал собеседник, не уточнив, в какой именно стране находится Вероника Цепкало.
Он пояснил, что поводом для отъезда стал инцидент с задержанием другой участницы кампании кандидата в президенты Марии Колесниковой, которую вчера вечером по ошибке задержали сотрудники милиции, а потом отпустили, пояснив, что перепутали. "Ее хотели задержать. С какой еще блондинкой могли перепутать Колесникову?" - сказал источник.
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, которая покинула страну, в воскресенье проголосовала на выборах главы республики в Москве, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Вероника Цепкало уже проголосовала на избирательном участке в посольстве в Москве", - сказал представитель дипведомства.
Ранее Валерий Цепкало также покинул Белоруссию вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным в республике.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, в том числе безработная Светлана Тихановская. Ранее Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
В субботу Колесникова была задержана правоохранителями в Минске, однако вскоре ее отпустили, поскольку ее "перепутали" с кем-то другим.
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