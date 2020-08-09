Жена Цепкало покинула Белоруссию

"Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней все нормально", - сказал собеседник, не уточнив, в какой именно стране находится Вероника Цепкало.

Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, которая покинула страну, в воскресенье проголосовала на выборах главы республики в Москве, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

"Вероника Цепкало уже проголосовала на избирательном участке в посольстве в Москве", - сказал представитель дипведомства.

Ранее Валерий Цепкало также покинул Белоруссию вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным в республике.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, в том числе безработная Светлана Тихановская. Ранее Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.