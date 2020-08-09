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В Киеве полиция обезвредила взрывчатку возле офиса оппозиции
Украинские правоохранители обезвредили взрывчатку возле одного из офисов по улице Большая Васильковская в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:27
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353
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оппозиционная платформа - за жизнь, киев, украина, в мире

В Киеве полиция обезвредила взрывчатку возле офиса оппозиции

13:27 09.08.2020
581
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители обезвредили взрывчатку возле одного из офисов по улице Большая Васильковская в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции.
В воскресенье охранники офисного помещения обнаружили предмет, похожий на взрывчатку и заявили о нем в полицию. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.
"Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Одновременно с этим партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о том, что их служба безопасности утром обнаружила возле одного из офисов взрывчатку.
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"В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь". Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, несущего угрозу жизням людей и совершенного общественно опасным способом из политических мотивов", - говорится на сайте политсилы.
О каком именно офисе идет речь, в партии не уточнили. Однако, как сообщает телеканал "112 Украина", речь идет именно об офисе партии, который находится в центре Киева по улице Большая Васильковская.
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Оппозиционная платформа - За жизньКиевУкраинаВ мире
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