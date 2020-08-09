В Киеве полиция обезвредила взрывчатку возле офиса оппозиции

В воскресенье охранники офисного помещения обнаружили предмет, похожий на взрывчатку и заявили о нем в полицию. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.

"Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Одновременно с этим партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о том, что их служба безопасности утром обнаружила возле одного из офисов взрывчатку.