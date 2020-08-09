В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью

Женщина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров, сообщает Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров, сообщает Sputnik Беларусь

Сбои наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

"В какой-то момент соединение полностью пропало и больше не появилось. Не работают мессенджеры, невозможно ничего загрузить в браузере", — рассказала жительница Минска Ирина.

"Проверил скорость интернета специальным счетчиком — очень низкая. Изображения и видео не грузятся совсем, сообщения в мессенджеры проходят через одно", — сообщил житель минского микрорайона Уручья Дмитрий.

По сообщениям читателей, интернет всех мобильных операторов местами пропадает по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте. При этом дозвониться в службу поддержки сложно.

Оператор А1 признал проблемы, объяснив, что как только вышестоящий провайдер продолжит корректное обслуживание, доступ продлят автоматически

Также жители республики жалуются на плохую работу мессенджеров Viber, Telegram и Skype в независимости от того, с мобильного или проводного интернета пытаешься в них зайти. Также есть перебои с работой YouTube.

Ранее кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев сообщал журналистам, что власти заявляли о возможности ограничения работы интернета на территории республики, если увидят прямую угрозу ее безопасности.