https://ria.ru/20200809/1575549724.html
В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью
Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:26
2020-08-09T13:52
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
сергей черечень
анна канопацкая
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575545801_0:96:2806:1674_1400x0_80_0_0_01ca7cfdc3f592b2fff0868de8cf5898.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров, сообщает Sputnik Беларусь
.
Сбои наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.
"В какой-то момент соединение полностью пропало и больше не появилось. Не работают мессенджеры, невозможно ничего загрузить в браузере", — рассказала жительница Минска Ирина.
"Проверил скорость интернета специальным счетчиком — очень низкая. Изображения и видео не грузятся совсем, сообщения в мессенджеры проходят через одно", — сообщил житель минского микрорайона Уручья Дмитрий.
По сообщениям читателей, интернет всех мобильных операторов местами пропадает по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте. При этом дозвониться в службу поддержки сложно.
Оператор А1 признал проблемы, объяснив, что как только вышестоящий провайдер продолжит корректное обслуживание, доступ продлят автоматически
.
Ранее оператор МТС сообщал, что у них нет информации о каком-либо ограничении доступа
.
Также жители республики жалуются на плохую работу мессенджеров Viber, Telegram и Skype в независимости от того, с мобильного или проводного интернета пытаешься в них зайти. Также есть перебои с работой YouTube.
Ранее кандидат в президенты страны Андрей Дмитриев сообщал журналистам, что власти заявляли о возможности ограничения работы интернета на территории республики, если увидят прямую угрозу ее безопасности.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.