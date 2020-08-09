В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.