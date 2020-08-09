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В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва
Поиск живых людей в Бейруте завершен, продолжается разбор завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T19:08
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
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60
В Бейруте разбирают завалы. Кадры МЧС РФ
В Бейруте продолжают разбирать завалы. На месте взрыва - огромная залитая водой воронка глубиной 43 метра.
2020-08-09T13:24
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взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан

В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

13:24 09.08.2020 (обновлено: 19:08 09.08.2020)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Поиск живых людей в Бейруте завершен, продолжается разбор завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поисково-спасательные работы завершены, аварийно-спасательные - продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что представители министерства обороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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Взрыв в БейрутеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутЛиван
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