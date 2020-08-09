https://ria.ru/20200809/1575549645.html
В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва
Поиск живых людей в Бейруте завершен, продолжается разбор завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:24
2020-08-09T19:08
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
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https://ria.ru/20200809/1575540587.html
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Бейруте разбирают завалы. Кадры МЧС РФ
В Бейруте продолжают разбирать завалы. На месте взрыва - огромная залитая водой воронка глубиной 43 метра.
2020-08-09T13:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан