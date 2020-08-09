Итальянская актриса Франка Валери умерла на 101-м году жизни

РИМ, 9 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Известная итальянская актриса Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, скончалась в воскресенье в своей римской квартире, сообщили местные СМИ.
Настоящее имя актрисы - Франка Мария Норза. Она родилась в Милане, провела там детство и юность. Поскольку в 1938 году в фашистской Италии были приняты антисемитские "расовые законы", отец будущей актрисы, который был евреем, бежал в Швейцарию вместе с ее братом. Девушка осталась на родине и не подверглась репрессиям только благодаря знакомому матери, который изменил ее паспортные данные.
© Royal Film (1956)Кадр из фильма "Двоеженец"
© Royal Film (1956)
Кадр из фильма "Двоеженец"
Франка с юношеских лет увлеклась театром, в 1947 году она впервые вышла на профессиональную сцену. Ее первой работой в кинематографе стал дебютный кинофильм Федерико Феллини "Огни варьете", снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году. За долги годы работы в кино и на телевидении Валери удалось поработать со многими выдающимися режиссерами, в частности с Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Она снималась вместе с такими звездами итальянского комедийного кино, как Тото и Альберто Сорди.
© Titanus (1955)Кадр из фильма "Знак Венеры"
© Titanus (1955)
Кадр из фильма "Знак Венеры"
В 1960-е годы актриса много работала на итальянском телевидении, став одной из самых популярных участниц развлекательных шоу. В 1970-е годы она стала писать сценарии телесериалов, в которых потом снималась. Этой деятельностью она занималась до начала 2000-х годов. Кроме того, Валери всю жизнь была поклонницей оперного искусства и в качестве режиссера осуществила на сцене более десяти постановок классических опер. В 2020 году актриса была удостоена национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло" за выдающуюся карьеру в кинематографе.
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