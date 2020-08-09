Итальянская актриса Франка Валери умерла на 101-м году жизни

РИМ, 9 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Известная итальянская актриса Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, скончалась в воскресенье в своей римской квартире, сообщили местные СМИ.

Настоящее имя актрисы - Франка Мария Норза. Она родилась в Милане, провела там детство и юность. Поскольку в 1938 году в фашистской Италии были приняты антисемитские "расовые законы", отец будущей актрисы, который был евреем, бежал в Швейцарию вместе с ее братом. Девушка осталась на родине и не подверглась репрессиям только благодаря знакомому матери, который изменил ее паспортные данные.

© Royal Film (1956) Кадр из фильма "Двоеженец" © Royal Film (1956) Кадр из фильма "Двоеженец"

Франка с юношеских лет увлеклась театром, в 1947 году она впервые вышла на профессиональную сцену. Ее первой работой в кинематографе стал дебютный кинофильм Федерико Феллини "Огни варьете", снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году. За долги годы работы в кино и на телевидении Валери удалось поработать со многими выдающимися режиссерами, в частности с Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Она снималась вместе с такими звездами итальянского комедийного кино, как Тото и Альберто Сорди.

© Titanus (1955) Кадр из фильма "Знак Венеры" © Titanus (1955) Кадр из фильма "Знак Венеры"