ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

Молодой человек голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

Молодой человек голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Выборы президента Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина

"Более 54 процентов избирателей приняло участие в голосовании", — сказала она.

По данным на сайте ЦИК , к 12:00 явка составила 54,57 процента. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно получить более половины голосов.

В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы.