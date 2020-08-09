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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575548985.html
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:50
лидия ермошина
цик белоруссии
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
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Лукашенко Слава!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547847_0:0:2815:1583_1400x0_80_0_0_f9e935c6cabe2f65ac8afd1dffe21397.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%

12:54 09.08.2020 (обновлено: 13:50 09.08.2020)
92916
© РИА Новости / Виктор Толочко Молодой человек голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
 Молодой человек голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Молодой человек голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Более 54 процентов избирателей приняло участие в голосовании", — сказала она.
По данным на сайте ЦИК, к 12:00 явка составила 54,57 процента. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.
Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно получить более половины голосов.
В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Предвыборная агитация в Белоруссии
Вчера, 00:34
Процедура выборов президента Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко Слава!
9 августа, 13:02
Josef Cibulka
542313157
че так можно было?... ну могли бы тогда в 8 утра еще заявить что выборы состоялись
9 августа, 13:03
НЕНиколай Ефимов
362503133
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