https://ria.ru/20200809/1575548842.html
СМИ: лифт для еды сломал шею московской официантке
Грузовой лифт для еды едва не оторвал голову официантке бара на юго-западе Москвы, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:56
2020-08-09T14:04
москва
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200221/1565046738.html
Сергей М.
Блин. Женщина и из Воронежа. Этим все сказано
68
Николай Ефимов
Надо ставить громкоговорители по кнопке или трубку телефонную, возьмите на заметку
43
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Грузовой лифт для еды едва не оторвал голову официантке бара на юго-западе Москвы, сообщает "Московский комсомолец"
.
Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Женщина обслуживала гостей на втором этаже. Она стояла возле небольшого лифта для еды и, вероятно, наклонилась, чтобы докричаться до поваров на первом этаже.
Судя по всему, женщина случайно нажала кнопку и лифт поехал на первый этаж. Он проехал несколько метров, когда сработала система торможения. В итоге шея официантки оказалась зажата между частями механизма.
Женщину удалось освободить, подняв лифт на второй этаж. Сейчас она находится в реанимации с диагнозом "перелом шейного отдела позвоночника".
По словам очевидцев, инцидент произошел из-за усталости официантки. У пострадавшей есть ребенок, сама она родом из Воронежа и работает в столичном баре чуть больше месяца.