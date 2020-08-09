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СМИ: лифт для еды сломал шею московской официантке
Грузовой лифт для еды едва не оторвал голову официантке бара на юго-западе Москвы, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:04
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575549596_0:151:1999:1275_1400x0_80_0_0_69af5957c58cff3bb2fdd55308df61bd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

СМИ: лифт для еды сломал шею московской официантке

12:56 09.08.2020 (обновлено: 14:04 09.08.2020)
16903
© Depositphotos / a3701027dЛифт для подъема продуктов питания
Лифт для подъема продуктов питания
© Depositphotos / a3701027d
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Грузовой лифт для еды едва не оторвал голову официантке бара на юго-западе Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Женщина обслуживала гостей на втором этаже. Она стояла возле небольшого лифта для еды и, вероятно, наклонилась, чтобы докричаться до поваров на первом этаже.
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Судя по всему, женщина случайно нажала кнопку и лифт поехал на первый этаж. Он проехал несколько метров, когда сработала система торможения. В итоге шея официантки оказалась зажата между частями механизма.
Женщину удалось освободить, подняв лифт на второй этаж. Сейчас она находится в реанимации с диагнозом "перелом шейного отдела позвоночника".
По словам очевидцев, инцидент произошел из-за усталости официантки. У пострадавшей есть ребенок, сама она родом из Воронежа и работает в столичном баре чуть больше месяца.
51792981838
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