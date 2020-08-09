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Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:43
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
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https://ria.ru/20200809/1575545047.html
Он так и понял главного - халявы не будет больше, от слова никогда. И рынок российский будет сжиматься. медленно, без истерики, продуманно и неотвратимо.
243
Пусть предъявит что задержанные что-то планировали или готовили вот тогда можно будет обсуждать, а по факту сейчас это заложники бульбофюрера
180
88
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
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РИА Новости
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александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, белоруссия

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

12:33 09.08.2020 (обновлено: 13:43 09.08.2020)
293226
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах.

"И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", — сказал он.

По его словам, в письме, полученном на следующий день после телефонного разговора с Путиным, было пять страниц. Президент России предложил "детально разобраться" в ситуации и поделиться информацией, которой располагает Москва, рассказал Лукашенко.
Он также прокомментировал сообщения о том, что это якобы была провокация "третьей страны", которая хотела столкнуть Россию и Белоруссию.
"Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту <…> Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", — сказал Лукашенко, добавив, что Минск будет учитывать эту ситуацию "и строить наши отношения, исходя в том числе и из этих моментов".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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"Мне все равно": Лукашенко о роли "третьей страны" в задержании россиян
При этом президент Белоруссии подчеркнул, что Минск всегда будет готов к сотрудничеству с Москвой и после выборов отношения будут строиться нормально.
"Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", — заявил Лукашенко.
Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Информации о каких-либо совершенных ими противоправных действиях у Кремля нет, добавил Песков, подчеркнув, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Седьмого августа президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию по телефону и договорились установить ее истинные причины, найти виновных и привлечь их к ответственности.
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Александр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссия
Популярные комментарии
Он так и понял главного - халявы не будет больше, от слова никогда. И рынок российский будет сжиматься. медленно, без истерики, продуманно и неотвратимо.
9 августа, 12:44
Алесандр Бородин
211305123
Пусть предъявит что задержанные что-то планировали или готовили вот тогда можно будет обсуждать, а по факту сейчас это заложники бульбофюрера
9 августа, 13:23
Имя Фамилия Фамилия
162521010
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