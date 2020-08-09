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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575548534.html
Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звукорежиссеры, включившие на официальном мероприятии в Минске песню Виктора Цоя "Перемен" и впоследствии... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:37
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
виктор цой
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547672_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_803131d4e4442141c1720a41a2690609.jpg
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александр лукашенко, виктор цой, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске

12:29 09.08.2020 (обновлено: 14:37 09.08.2020)
139823
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звукорежиссеры, включившие на официальном мероприятии в Минске песню Виктора Цоя "Перемен" и впоследствии осужденные за хулиганство, поступили подло.
"Могу по-человечески (ответить), не по-президентски, хотя меня осудят за этот ответ: какое-то детское было мероприятие и там какой-то диджей, которого наняли, договорились с ним, как себя вести, программа… Он просто подло поступил, этот диджей, и хорошо, что омоновцы пришли, скромно, аккуратно куда-то отвели, а могли и по-другому поступить. Это я не как президент говорю", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье.
Он отметил, что молодежь в Белоруссии есть разная - не только та, что "разглагольствует" о демократии. Таких молодых людей Лукашенко предложил отправить в "поле на перевоспитание", приведя пример недавней встречи с молодыми комбайнерами, которые сейчас участвуют в уборочной кампании.
Вечером в четверг в Киевском сквере в Минске проходил семейный праздник, на который пришли сторонники оппозиции. Они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, включили песню "Перемен" Виктора Цоя. Позже суд назначил им десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВиктор ЦойБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
И в чем же подлость, что всех довел - виноват сам!
9 августа, 12:31
Адам Козлевич
107000242
Зато 10 суток и штраф это честно
9 августа, 12:40
Ой, не смешите мне
56343119
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