Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске

"Могу по-человечески (ответить), не по-президентски, хотя меня осудят за этот ответ: какое-то детское было мероприятие и там какой-то диджей, которого наняли, договорились с ним, как себя вести, программа… Он просто подло поступил, этот диджей, и хорошо, что омоновцы пришли, скромно, аккуратно куда-то отвели, а могли и по-другому поступить. Это я не как президент говорю", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье.