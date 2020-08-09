Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звукорежиссеры, включившие на официальном мероприятии в Минске песню Виктора Цоя "Перемен" и впоследствии осужденные за хулиганство, поступили подло.
"Могу по-человечески (ответить), не по-президентски, хотя меня осудят за этот ответ: какое-то детское было мероприятие и там какой-то диджей, которого наняли, договорились с ним, как себя вести, программа… Он просто подло поступил, этот диджей, и хорошо, что омоновцы пришли, скромно, аккуратно куда-то отвели, а могли и по-другому поступить. Это я не как президент говорю", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье.
Он отметил, что молодежь в Белоруссии есть разная - не только та, что "разглагольствует" о демократии. Таких молодых людей Лукашенко предложил отправить в "поле на перевоспитание", приведя пример недавней встречи с молодыми комбайнерами, которые сейчас участвуют в уборочной кампании.
Вечером в четверг в Киевском сквере в Минске проходил семейный праздник, на который пришли сторонники оппозиции. Они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, включили песню "Перемен" Виктора Цоя. Позже суд назначил им десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.
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