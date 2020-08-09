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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575548458.html
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в республике отношения с Россией будут строиться нормально. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:26
президентские выборы в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573619291.html
Лукашенко получил от Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах и кто и зачем устроил эту провокацию. Но Лукашенко сделал свой выбор. Представителей России на выборах нет - первый раз за все время. Резких движений со стороны России не будет, пока не вытащим своих "из братских объятий белорусских друзей"
33
Лукашенко это тормоз интеграции.
12
11
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547668_0:0:2756:1550_1400x0_80_0_0_6982b90d55582257221b6fa6905036d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал об отношениях с Россией после выборов

12:26 09.08.2020
6974
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в республике отношения с Россией будут строиться нормально.
"Строиться отношения будут нормально. Вы это, наверное, из сухого сообщения пресс-служб (по итогам разговора президентов Белоруссии и РФ - ред.) заметили. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения", - сообщил Лукашенко в воскресенье в Минске подробности недавнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о перспективах отношений с РФ после выборов.
В воскресенье в Белоруссии проходят президентские выборы.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко получил от Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах и кто и зачем устроил эту провокацию. Но Лукашенко сделал свой выбор. Представителей России на выборах нет - первый раз за все время. Резких движений со стороны России не будет, пока не вытащим своих "из братских объятий белорусских друзей"
9 августа, 12:38
Алесандр Бородин
2710014
Лукашенко это тормоз интеграции.
9 августа, 13:04
TTut_en
1000002
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