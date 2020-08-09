https://ria.ru/20200809/1575548458.html
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов в республике отношения с Россией будут строиться нормально. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:26
2020-08-09T12:26
президентские выборы в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573619291.html
Алесандр Бородин
Лукашенко получил от Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах и кто и зачем устроил эту провокацию. Но Лукашенко сделал свой выбор. Представителей России на выборах нет - первый раз за все время. Резких движений со стороны России не будет, пока не вытащим своих "из братских объятий белорусских друзей"
33
Tut_en
Лукашенко это тормоз интеграции.
12
11
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире