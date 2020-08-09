В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
По информации ведомства, 8 июля депутат думы сельского поселения в Руднянском районе приехал на своем внедорожнике на поле, которое арендовала местная агрофирма. В это время на нем были работники предприятия.
"Депутат сначала ударил кулаком по лицу одного из работников, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых в этот момент находились люди", — сообщила Рудник.
Отмечается, что при стрельбе по технике никто не пострадал, пули застряли в металлическом кузове. После этого, сообщает СК, депутат сел в свою машину и поехал на людей, одному из работников не удалось уклониться — он получил травмы.
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По информации ведомства, в ходе следствия выяснилось, что данный земельный участок принадлежит несовершеннолетней сводной сестре депутата. Он достался ей в наследство после смерти отца. Опекун девушки, отмечает СК, отдал землю в аренду агрофирме.
"Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать эти документы нелегитимными, но проиграл судебные процессы. Тогда депутат прибегнул к силовым способам решения своей проблемы", — сообщает СК.
Как отметила в разговоре с РИА Новости Рудник, депутата задержали 7 августа, ему предъявлено обвинение по статьям "Покушение на убийство более двух лиц, совершенное общеопасным способом", "Самоуправство, совершенное с применением насилия", "Угроза убийством". По информации собеседника агентства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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