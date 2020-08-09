В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

"Депутат сначала ударил кулаком по лицу одного из работников, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых в этот момент находились люди", — сообщила Рудник.