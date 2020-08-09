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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:12
следственный комитет россии (ск рф)
руднянский район
волгоградская область
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руднянский район
волгоградская область
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), руднянский район, волгоградская область

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

12:24 09.08.2020 (обновлено: 14:12 09.08.2020)
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Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
По информации ведомства, 8 июля депутат думы сельского поселения в Руднянском районе приехал на своем внедорожнике на поле, которое арендовала местная агрофирма. В это время на нем были работники предприятия.

"Депутат сначала ударил кулаком по лицу одного из работников, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых в этот момент находились люди", — сообщила Рудник.

Отмечается, что при стрельбе по технике никто не пострадал, пули застряли в металлическом кузове. После этого, сообщает СК, депутат сел в свою машину и поехал на людей, одному из работников не удалось уклониться — он получил травмы.
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По информации ведомства, в ходе следствия выяснилось, что данный земельный участок принадлежит несовершеннолетней сводной сестре депутата. Он достался ей в наследство после смерти отца. Опекун девушки, отмечает СК, отдал землю в аренду агрофирме.

"Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать эти документы нелегитимными, но проиграл судебные процессы. Тогда депутат прибегнул к силовым способам решения своей проблемы", — сообщает СК.

Как отметила в разговоре с РИА Новости Рудник, депутата задержали 7 августа, ему предъявлено обвинение по статьям "Покушение на убийство более двух лиц, совершенное общеопасным способом", "Самоуправство, совершенное с применением насилия", "Угроза убийством". По информации собеседника агентства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Надеюсь это животное изолируют на определённое время в места не столь отдалённые.
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Вот они избранник ...,всех к ответу! .
9 августа, 13:48
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