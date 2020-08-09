В Коми нашли трех пропавших детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Троих мальчиков, которых в субботу вечером начали искать жители села в Троицко-Печорском районе Коми, обнаружили в семи километрах от места жительства, в медпомощи они не нуждаются, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.
Как отмечает ведомство, жители села Усть-Ильич около 19.00 субботы начали искать троих мальчиков 2007, 2008 и 2013 годов рождения. К ним присоединились специалисты Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда, а также сотрудники МЧС.
"В 5 утра дети были найдены Троицко-Печорскими спасателями в 7 километрах от населённого пункта. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.