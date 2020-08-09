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В Коми нашли трех пропавших детей
Троих мальчиков, которых в субботу вечером начали искать жители села в Троицко-Печорском районе Коми, обнаружили в семи километрах от места жительства, в... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:17
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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353
60
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республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Коми нашли трех пропавших детей

12:17 09.08.2020
3342
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Троих мальчиков, которых в субботу вечером начали искать жители села в Троицко-Печорском районе Коми, обнаружили в семи километрах от места жительства, в медпомощи они не нуждаются, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.
Как отмечает ведомство, жители села Усть-Ильич около 19.00 субботы начали искать троих мальчиков 2007, 2008 и 2013 годов рождения. К ним присоединились специалисты Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда, а также сотрудники МЧС.
"В 5 утра дети были найдены Троицко-Печорскими спасателями в 7 километрах от населённого пункта. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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