https://ria.ru/20200809/1575548262.html
Лукашенко: "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что из-за задержания под Минском более 30 россиян отношения Минска и Москвы "абсолоютно... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:16
2020-08-09T12:51
задержание россиян под минском
президентские выборы в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200808/1575505244.html
https://ria.ru/20200809/1575548608.html
Александр К.
Некорректно в данном контексте упоминать всуе Вагнера, когда уже доказательства происков украинцев были представлены... Никакие СБУ не повлияют - вот так надо говорить батьке)))
129
Андрей Дашков
Уже повлияли, Александр Григорьевич..
120
15
россия
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_67a2f883436f5c2d60caeefc077a1899.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
опроверг предположения, что из-за задержания под Минском
более 30 россиян отношения Минска и Москвы
"абсолоютно испортились", подчеркнув, что "никакие вагнеры" на них не повлияют.
"Что касается перспективы (отношений с РФ – ред.), что у нас (якобы – ред.) абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин
и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.