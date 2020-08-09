Лукашенко: "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией

"Что касается перспективы (отношений с РФ – ред.), что у нас (якобы – ред.) абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.