Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575548262.html
Лукашенко: "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что из-за задержания под Минском более 30 россиян отношения Минска и Москвы "абсолоютно... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:51
задержание россиян под минском
президентские выборы в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_67a2f883436f5c2d60caeefc077a1899.jpg
https://ria.ru/20200808/1575505244.html
https://ria.ru/20200809/1575548608.html
Некорректно в данном контексте упоминать всуе Вагнера, когда уже доказательства происков украинцев были представлены... Никакие СБУ не повлияют - вот так надо говорить батьке)))
129
Уже повлияли, Александр Григорьевич..
120
15
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_67a2f883436f5c2d60caeefc077a1899.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_361:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_2771292747685dd5c678befd59c1c522.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547671_1044:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_69277de32e2fe760127b7d3e2d0e8be0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией

12:16 09.08.2020 (обновлено: 12:51 09.08.2020)
95957
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что из-за задержания под Минском более 30 россиян отношения Минска и Москвы "абсолоютно испортились", подчеркнув, что "никакие вагнеры" на них не повлияют.
"Что касается перспективы (отношений с РФ – ред.), что у нас (якобы – ред.) абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
8 августа, 08:00
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:33
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
965013917103
Обсудить 15
Президентские выборы в БелоруссииЗадержание россиян под МинскомРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Некорректно в данном контексте упоминать всуе Вагнера, когда уже доказательства происков украинцев были представлены... Никакие СБУ не повлияют - вот так надо говорить батьке)))
9 августа, 12:30
Александр К.
109410015
Уже повлияли, Александр Григорьевич..
9 августа, 12:17
Андрей Дашков
97204017
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Экзит-полл: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах
Работа за компьютером
В Белоруссии сообщили о DDoS-атаках на сайты КГБ и МВД
Девушка на пляже
Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России
Митинг оппозиции в Минске
В Минске милиция начала разгонять протестующих
Применение светошумовых гранат в Минске
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
Лифт для подъема продуктов питания
СМИ: лифт для еды сломал шею московской официантке
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске начались стычки протестующих с милицией
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске протестующие начали возводить баррикады
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
На выборах президента Белоруссии проголосовали более 65% избирателей
Американские военные
Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России
Молодая пара на кухне
Названа оптимальная частота занятий сексом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния