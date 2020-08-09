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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575547805.html
Лукашенко пригрозил СМИ в случае работы на дестабилизацию страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если СМИ будут работать на дестабилизацию Белоруссии, то получат на свои действия "мгновенный ответ". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:01
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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3
белоруссия
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547677_0:0:3007:1691_1400x0_80_0_0_9b8038d6e040a1ac39ed12c6c77cc546.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пригрозил СМИ в случае работы на дестабилизацию страны

12:01 09.08.2020
1022
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если СМИ будут работать на дестабилизацию Белоруссии, то получат на свои действия "мгновенный ответ".
"Если будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный ответ", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Президентские выборы проходят в республике в воскресенье.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Палач
9 августа, 12:10
Не Совок
6000012
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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