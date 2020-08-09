https://ria.ru/20200809/1575547805.html
Лукашенко пригрозил СМИ в случае работы на дестабилизацию страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если СМИ будут работать на дестабилизацию Белоруссии, то получат на свои действия "мгновенный ответ". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:01
2020-08-09T12:01
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575527514.html
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547677_0:0:3007:1691_1400x0_80_0_0_9b8038d6e040a1ac39ed12c6c77cc546.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире