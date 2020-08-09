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В Красноярском крае четыре человека погибли в результате ДТП
Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых машин на участке федеральной трассы Р-255 в Канском районе Красноярского края,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T11:54
красноярский край
канский район
происшествия
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РИА Новости
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353
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красноярский край, канский район, происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли в результате ДТП

11:54 09.08.2020
2005
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых машин на участке федеральной трассы Р-255 в Канском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
"По предварительным данным, днём на 1029-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Honda выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей и два пассажира скончались на месте происшествия. Также в автомобиле Toyota пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося. На места аварии организована регулировка движения автомобилей в ручном режиме.
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