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Лукашенко: мне все равно, причастна ли третья страна к делу россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него сейчас вторичен вопрос, спровоцировала ли задержание россиян под Минском третья страна, он... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T13:09
задержание россиян под минском
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Обделался :)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
задержание россиян под минском, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: мне все равно, причастна ли третья страна к делу россиян

11:52 09.08.2020 (обновлено: 13:09 09.08.2020)
14482
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него сейчас вторичен вопрос, спровоцировала ли задержание россиян под Минском третья страна, он "работает по фактам".
"Вы, наверное, всю эту конспирологию уже прочитали: говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту… Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
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По его словам, Минск будет учитывать эту ситуацию "и строить наши отношения исходя, в том числе, и из этих моментов".
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:33
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
16303554182
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Задержание россиян под МинскомРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это его характеризует как председателя колхоза.. )
9 августа, 11:53
Андрей Дашков
6800104
Обделался :)
9 августа, 11:54
ASAlex Smolov
4400001
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