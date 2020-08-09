Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Белорусский лидер тепло пообщался с председателем участковой комиссии, членами комиссии и наблюдателями. Затем показал члену комиссии паспорт, получил бюллетень и удалился в кабинку для голосования. Спустя некоторое время он вышел из кабинки и вкинул бюллетень в урну для голосования в присутствии многочисленных фото- и видеокорреспондентов.