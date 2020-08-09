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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575547339.html
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:10
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
минск
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Лукашенко голосует на президентских выборах
Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах в воскресенье в Минске. Лукашенко пришел на выборы на участок №509 Старовиленского избирательного округа Минска, расположенный в Белорусском государственном университете физической культуры.
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александр лукашенко, минск, белоруссия

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

11:41 09.08.2020 (обновлено: 14:10 09.08.2020)
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Лукашенко посетил избирательный участок, который традиционно располагается в здании Госуниверситета физической культуры в Минске, на президентских выборах он имеет номер 1.
Белорусский лидер тепло пообщался с председателем участковой комиссии, членами комиссии и наблюдателями. Затем показал члену комиссии паспорт, получил бюллетень и удалился в кабинку для голосования. Спустя некоторое время он вышел из кабинки и вкинул бюллетень в урну для голосования в присутствии многочисленных фото- и видеокорреспондентов.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Среди них и сам Лукашенко, для которого это уже шестые выборы.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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