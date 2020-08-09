https://ria.ru/20200809/1575547339.html
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T11:41
2020-08-09T14:10
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Лукашенко голосует на президентских выборах
Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах в воскресенье в Минске. Лукашенко пришел на выборы на участок №509 Старовиленского избирательного округа Минска, расположенный в Белорусском государственном университете физической культуры.
2020-08-09T11:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия