Лукашенко заявил, что Белоруссию не ввергнут в гражданскую войну

Лукашенко заверил, что ситуация в стране под контролем. "Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую, это - главная задача действующей власти, в этом вы можете не сомневаться, что бы здесь не планировали отдельные люди, ничего не выйдет", - подчеркнул он.