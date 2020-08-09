Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая проголосовала на выборах

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая проголосовала на выборах, передаёт корреспондент РИА Новости.
Она голосовала на участке 43 на улице Чехова в центре Минска. По словам кандидата, ей поступают жалобы от наблюдателей ее штаба о нарушениях, которые она собирается передать в ЦИК.
"Невозможно применять силу и репрессивный государственный аппарат в отношении мирных граждан, тем более в период электоральной кампании. Недопустимо. К сожалению, и члены моей команды тоже в период проведения сбора подписей и агитации на себе испытали всю тяжесть репрессивного аппарата", - посетовала она.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
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