Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая проголосовала на выборах

"Невозможно применять силу и репрессивный государственный аппарат в отношении мирных граждан, тем более в период электоральной кампании. Недопустимо. К сожалению, и члены моей команды тоже в период проведения сбора подписей и агитации на себе испытали всю тяжесть репрессивного аппарата", - посетовала она.