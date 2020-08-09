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Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая проголосовала на выборах
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая проголосовала на выборах, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T11:15
сергей черечень
анна канопацкая
светлана тихановская
минск
белоруссия
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минск
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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сергей черечень, анна канопацкая, светлана тихановская, минск, белоруссия

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая проголосовала на выборах

11:15 09.08.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoКандидат в президенты Белорусии Анна Канопацкая
Кандидат в президенты Белорусии Анна Канопацкая
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Кандидат в президенты Белорусии Анна Канопацкая. Архивное фото
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая проголосовала на выборах, передаёт корреспондент РИА Новости.
Она голосовала на участке 43 на улице Чехова в центре Минска. По словам кандидата, ей поступают жалобы от наблюдателей ее штаба о нарушениях, которые она собирается передать в ЦИК.
"Невозможно применять силу и репрессивный государственный аппарат в отношении мирных граждан, тем более в период электоральной кампании. Недопустимо. К сожалению, и члены моей команды тоже в период проведения сбора подписей и агитации на себе испытали всю тяжесть репрессивного аппарата", - посетовала она.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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