https://ria.ru/20200809/1575546285.html
Четыре иностранных студента утонули в Волге
Четверо студентов из Индии утонули в Волге в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T11:14
2020-08-09T17:52
волгоградская область
среднеахтубинский район
индия
волга
происшествия
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https://ria.ru/20190511/1553413634.html
scoffer
Нужно быть индусом, чтобы не умея плавать, броситься спасать утопающих.
53
Сергей Ю.
Классика жанра. Один тонет, а в итоге куча трупов. Какой вывод из этого нужно сделать? Правильно. Тонет - пусть тонет. Утонет только он. Не рекомендую даже тем, кто умеет плавать, спасать людей на воде. Исключение составляют только близкие родственники. Но будьте готовы к тому, что прыгаете в воду вы только для того, чтобы вашему родственнику было не скучно утонуть, потому что с вероятностью 90% вы утонете с ним за компанию. Это жизнь, именно ТАК все и происходит.
48
11
волгоградская область
среднеахтубинский район
индия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, среднеахтубинский район, индия, волга, происшествия