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Четыре иностранных студента утонули в Волге
Четверо студентов из Индии утонули в Волге в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T17:52
волгоградская область
среднеахтубинский район
индия
волга
происшествия
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Нужно быть индусом, чтобы не умея плавать, броситься спасать утопающих.
53
Классика жанра. Один тонет, а в итоге куча трупов. Какой вывод из этого нужно сделать? Правильно. Тонет - пусть тонет. Утонет только он. Не рекомендую даже тем, кто умеет плавать, спасать людей на воде. Исключение составляют только близкие родственники. Но будьте готовы к тому, что прыгаете в воду вы только для того, чтобы вашему родственнику было не скучно утонуть, потому что с вероятностью 90% вы утонете с ним за компанию. Это жизнь, именно ТАК все и происходит.
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волгоградская область
среднеахтубинский район
индия
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, среднеахтубинский район, индия, волга, происшествия

Четыре иностранных студента утонули в Волге

11:14 09.08.2020 (обновлено: 17:52 09.08.2020)
25679
© РИА Новости / Александр Викулов / Перейти в фотобанкВодолаз МЧС
Водолаз МЧС
© РИА Новости / Александр Викулов
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Водолаз МЧС. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Четверо студентов из Индии утонули в Волге в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Наталия Рудник.
По данным следствия, студенты волгоградского вуза, среди которых были четверо индийцев, отдыхали на берегу Волги в хуторе Бобры, неподалеку от Волгограда. Один из иностранных студентов стал тонуть, трое его соотечественников поспешили ему на помощь.

"Как выяснилось, все четверо не умели плавать, выбраться из воды им не удалось. Тела погибших были обнаружены спустя сутки сотрудниками спасательной службы", — рассказала Рудник.

Следственный комитет организовал проверку.
Спасательный круг
11 мая 2019, 11:35
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18525326834
Обсудить 11
Волгоградская областьСреднеахтубинский районИндияВолгаПроисшествия
Популярные комментарии
Нужно быть индусом, чтобы не умея плавать, броситься спасать утопающих.
9 августа, 11:30
scoffer
22609313
Классика жанра. Один тонет, а в итоге куча трупов. Какой вывод из этого нужно сделать? Правильно. Тонет - пусть тонет. Утонет только он. Не рекомендую даже тем, кто умеет плавать, спасать людей на воде. Исключение составляют только близкие родственники. Но будьте готовы к тому, что прыгаете в воду вы только для того, чтобы вашему родственнику было не скучно утонуть, потому что с вероятностью 90% вы утонете с ним за компанию. Это жизнь, именно ТАК все и происходит.
9 августа, 14:32
СЮСергей Ю.
5215035
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