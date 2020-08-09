Четыре иностранных студента утонули в Волге

По данным следствия, студенты волгоградского вуза, среди которых были четверо индийцев, отдыхали на берегу Волги в хуторе Бобры, неподалеку от Волгограда. Один из иностранных студентов стал тонуть, трое его соотечественников поспешили ему на помощь.