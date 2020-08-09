В Варшаве образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах

ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Достаточно напряженная обстановка складывается у посольства Достаточно напряженная обстановка складывается у посольства Белоруссии Варшаве в связи с тем, что желающих проголосовать значительно больше пропускной способности участка для голосования.

В воскресенье в Белоруссии проходят очередные выборы президента. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко . В Польше открыто три участка для голосования – в Варшаве, Белостоке и Бялой Подляске.

Перед участком в Варшаве скопилось более тысячи человек. Очередь длиной более километра растянулась по обе стороны улице Вертничей, на которой находится дипломатическая миссия.

При этом на избирательном участке имеется только одна кабинка и одна урна для голосования. На входе в посольство у избирателей проверяют документы, а после предлагают продезинфицировать руки.

В результате, на голосование человека, который заранее зарегистрировался в списке избирателей, уходит около двух минут, а на человека, который заранее в список внесен не был – от 6 до 10 минут.

Среди присутствующих распространяется информация о том, что на участках в Белостоке и Бялой Подляске очереди значительно меньше. Некоторые избиратели кооперируются для того, чтобы поехать голосовать в эти города.

По данным exit poll, который у ворот посольства проводят активисты фонда "Белорусский дом", с момента открытия участка в 8.00 (9.00 мск) до 13.50 (14.50 мск) проголосовать смогли 109 человек.

При этом участковая избирательная комиссия не предпринимает попыток увеличить скорость голосования, организовать дополнительные кабинки и запускать в посольство не по одному человеку, объясняя это санитарными требованиями, связанными с пандемией коронавируса.

Также не планируется продлять время голосования. По словам представителя комиссии, участок закроется в 20.00 (21.00 мск).

Тем не менее, прибывшие к посольству люди не теряют надежды проголосовать и не расходятся. Они проявляют солидарность, делятся с присутствующими водой, едой, кремом от солнца. Многие, понимая, что ждать придется долго, расстелили на газонах одеяла.

На месте присутствует польская полиция. Стражи порядка предупреждают людей об опасности заражения коронавирусом, просят надеть маски, не толпиться. Объявления через громкоговорители полицейские делают как на польском, так и на белорусском языках.