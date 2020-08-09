На Камчатке продлили ограничения из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 9 августа. Вместе с тем к этому времени власти уже сняли ряд ограничений. В регионе открыли салоны красоты, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе и в финтес-клубах. Кроме того, были разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, разрешили сдавать тесты на COVID-19 в аэропорту или привозить результаты тестирования с собой и в этом случае не проходить двухнедельную обсервацию. Открыли торговые центры, веранды и террасы ресторанов