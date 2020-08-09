На Камчатке продлили ограничения из-за коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг - РИА Новости. Режим ограничительных мер, введённый на Камчатке из-за распространения новой коронавирусной инфекции, продлён до 16 августа, говорится в постановлении главы региона, опубликованном на сайте краевого правительства.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 9 августа. Вместе с тем к этому времени власти уже сняли ряд ограничений. В регионе открыли салоны красоты, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе и в финтес-клубах. Кроме того, были разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, разрешили сдавать тесты на COVID-19 в аэропорту или привозить результаты тестирования с собой и в этом случае не проходить двухнедельную обсервацию. Открыли торговые центры, веранды и террасы ресторанов
"Обязать граждан до 16 августа 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции ..." - говорится в документе.
В нём также предусмотрена отмена ряда ограничений. Так, с 10 августа на Камчатке смогут открыться базы отдыха, бассейны и аквапарки. Кроме того, возобновляется оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи в Камчатской краевой детской больнице, на плановый режим работы переходят районные больницы.
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По последним данным, на Камчатке инфекция подтверждена у 3516 человек. За последние сутки на полуострове выявлено 15 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 3299 пациентов.
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