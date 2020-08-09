Явка на выборах президента Белоруссии составила 45,33% на 10.00

Избирательный участок №33 в Минске, где проходит голосование на выборах президента Белоруссии

Избирательный участок №33 в Минске, где проходит голосование на выборах президента Белоруссии

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Избирательный участок №33 в Минске, где проходит голосование на выборах президента Белоруссии

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) вместе с досрочным голосованием составила 45,33%, сообщила в воскресенье глава ЦИК республики Лидия Ермошина

"На нынешний час (на 10.00 – ред.) избирателей проголосовало 45,33%", - заявила Ермошина, соответствующая видеозапись размещена на сайте Белтелерадиокомпании

По словам Ермошиной, выборы главы государства уже состоялись в Гомельской и Могилевской областях республики, там явка на 10.00 превысила 50%.

Как сообщается на сайте ЦИК республики, в Минске явка составила 36,08%, в Брестской области – 40,49%, в Витебской – 45,28%, в Гомельской – 57,82%, в Гродненской – 42,47%, в Минской – 43,79%, в Могилевской – 53,87%.

Ранее ЦИК сообщал, что за пять дней досрочного голосования явка на участках составила 41,7%.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. В основной день голосования избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.