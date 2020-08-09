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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575545878.html
Явка на выборах президента Белоруссии составила 45,33% на 10.00
Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) вместе с досрочным голосованием составила 45,33%, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T11:27
цик белоруссии
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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цик белоруссии, белоруссия, в мире

Явка на выборах президента Белоруссии составила 45,33% на 10.00

10:58 09.08.2020 (обновлено: 11:27 09.08.2020)
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© Sputnik / Дмитрий ВиноградовИзбирательный участок №33 в Минске, где проходит голосование на выборах президента Белоруссии
Избирательный участок №33 в Минске, где проходит голосование на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Избирательный участок №33 в Минске, где проходит голосование на выборах президента Белоруссии
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) вместе с досрочным голосованием составила 45,33%, сообщила в воскресенье глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"На нынешний час (на 10.00 – ред.) избирателей проголосовало 45,33%", - заявила Ермошина, соответствующая видеозапись размещена на сайте Белтелерадиокомпании.
Предвыборная агитация в Белоруссии
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Процедура выборов президента Белоруссии
По словам Ермошиной, выборы главы государства уже состоялись в Гомельской и Могилевской областях республики, там явка на 10.00 превысила 50%.
Как сообщается на сайте ЦИК республики, в Минске явка составила 36,08%, в Брестской области – 40,49%, в Витебской – 45,28%, в Гомельской – 57,82%, в Гродненской – 42,47%, в Минской – 43,79%, в Могилевской – 53,87%.
Ранее ЦИК сообщал, что за пять дней досрочного голосования явка на участках составила 41,7%.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. В основной день голосования избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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