Под Калининградом двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны

"Сообщение о том, что в палаточном лагере в лесу недалеко от Балтийска произошла детонация снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны, поступило в правоохранительные органы ночью в воскресенье, пострадали двое малолетних детей. По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка", — сказала Гацко.