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Под Калининградом двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны
Двое детей — пятилетний мальчик и девятилетняя девочка — госпитализированы после взрыва снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:33
следственный комитет россии (ск рф)
балтийск
калининградская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), балтийск, калининградская область, происшествия

Под Калининградом двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны

10:54 09.08.2020 (обновлено: 14:33 09.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 авг — РИА Новости. Двое детей — пятилетний мальчик и девятилетняя девочка — госпитализированы после взрыва снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны в Калининградской области, СУ СК по региону проводит доследственную проверку, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.
По предварительным данным, две семьи с детьми отдыхали в палатках в лесу, расположенном на въезде в Балтийск. При разведении костра произошла детонация снаряда, который находился в земле. В результате осколочные ранения получили пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Оба ребенка с тяжелыми травмами госпитализированы.

"Сообщение о том, что в палаточном лагере в лесу недалеко от Балтийска произошла детонация снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны, поступило в правоохранительные органы ночью в воскресенье, пострадали двое малолетних детей. По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка", — сказала Гацко.

Она отметила, что следствие завершило осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинские и взрывотехническая судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
По информации Министерства здравоохранения Калининградской области, после происшествия детей доставили в детскую областную больницу. Состояние мальчика оценивается медиками как тяжелое, девочки — средней тяжести.
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