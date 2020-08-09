Глава ЦИК Белоруссии сравнила оппозицию с тоталитарной сектой

"Они настолько вездесущи... они работают, как какая-то запрещенная секта, они пристают к людям в транспорте... На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов. Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира", - сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".