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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575545650.html
Глава ЦИК Белоруссии сравнила оппозицию с тоталитарной сектой
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что белорусская оппозиция на выборах действует, как тоталитарная секта: не борцы за демократию, а люди, "нанятые... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:51
президентские выборы в белоруссии
лидия ермошина
цик белоруссии
белоруссия
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https://ria.ru/20200808/1575521481.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575467296.html
Может быть, она и не должна делать таких заявлений, но я с ней совершенно согласен. У нас поведение этой "оппозиции" точно такое же. Взять их комментарии здесь. Если только люди что-то пишут в поддержку государства и власти, тут же в их адрес сыпятся оскорбления. Полная нетерпимость с их стороны, отсутствие плюрализма мнений. Если только они придут к власти, люстрирована будет половина населения страны. Что, кстати, мы сейчас наблюдаем в Украине.
24
Плюрализм - это аргументированная позиция каждого, а не оскорбления.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия

Глава ЦИК Белоруссии сравнила оппозицию с тоталитарной сектой

10:51 09.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что белорусская оппозиция на выборах действует, как тоталитарная секта: не борцы за демократию, а люди, "нанятые штабом криминального банкира".

"Они настолько вездесущи... они работают, как какая-то запрещенная секта, они пристают к людям в транспорте... На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов. Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира", - сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".

Как заявила она, "люди устали, это политическое напряжение, давление, особенно которое осуществляют интернет-ресурсы". "Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация. Никакого инакомыслия, только одно. Если похвалил, не дай бог, или нейтрально высказался о государстве, все: ты ретроград, лопух и ты вообще засланный казачок на эти интернет-ресурсы", - сказала Ермошина.
Светлана Тихановская
8 августа, 11:10
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"Травля порядочных людей, граждан, которую осуществляют, она делает многих людей неуверенными", - заключила Ермошина.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 - за границей, они работают в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.
Тысячи людей пели Цоя на акции в поддержку Тихановской в Минске
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В акции оппозиции в Минске приняли участие тысячи человек
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
19502945
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Президентские выборы в БелоруссииЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Может быть, она и не должна делать таких заявлений, но я с ней совершенно согласен. У нас поведение этой "оппозиции" точно такое же. Взять их комментарии здесь. Если только люди что-то пишут в поддержку государства и власти, тут же в их адрес сыпятся оскорбления. Полная нетерпимость с их стороны, отсутствие плюрализма мнений. Если только они придут к власти, люстрирована будет половина населения страны. Что, кстати, мы сейчас наблюдаем в Украине.
9 августа, 11:06
BBoris
1500009
Плюрализм - это аргументированная позиция каждого, а не оскорбления.
9 августа, 11:08
BBoris
910001
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