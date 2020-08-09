Глава ЦИК Белоруссии сравнила оппозицию с тоталитарной сектой

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что белорусская оппозиция на выборах действует, как тоталитарная секта: не борцы за демократию, а люди, "нанятые штабом криминального банкира".
"Они настолько вездесущи... они работают, как какая-то запрещенная секта, они пристают к людям в транспорте... На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов. Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира", - сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".
Как заявила она, "люди устали, это политическое напряжение, давление, особенно которое осуществляют интернет-ресурсы". "Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация. Никакого инакомыслия, только одно. Если похвалил, не дай бог, или нейтрально высказался о государстве, все: ты ретроград, лопух и ты вообще засланный казачок на эти интернет-ресурсы", - сказала Ермошина.
"Травля порядочных людей, граждан, которую осуществляют, она делает многих людей неуверенными", - заключила Ермошина.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 - за границей, они работают в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.
6 августа, 21:53В акции оппозиции в Минске приняли участие тысячи человек
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