Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200809/1575545495.html
В Саратовской области три человека погибли в результате ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Балаковском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:00
саратовская область
балаковский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
https://ria.ru/20200807/1575498861.html
саратовская область
балаковский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1400x0_80_0_0_3701790ece6b2386218f873bca0735fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_325:0:1613:1288_1400x0_80_0_0_d89b694d9cd121699e43d9ca9226ca25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, балаковский район

В Саратовской области три человека погибли в результате ДТП

10:41 09.08.2020 (обновлено: 18:00 09.08.2020)
4860
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
САРАТОВ, 9 авг — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Балаковском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 10:15 (09:15 мск) на 255-м километре автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград у села Быков Отрог.

"Произошло столкновение автомобилей Geely и "Лада Гранта", в результате ДТП три человека погибли", — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что от полученных травм на месте скончались оба водителя и пассажир Geely, также из этого автомобиля пассажирка с ребенком с травмами доставлены в больницу.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
Автомобиль ВАЗ-2101
7 августа, 16:51
В Британии назвали главный российский автомобиль
021570
Обсудить 0
Саратовская областьБалаковский район
Рекомендуем
Игрушка в палате детской больницы
Под Калининградом двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны
Автомобили скорой помощи
Четыре человека сгорели в "Ниве" после ДТП под Пензой
ДТП на 54 километре дороги Самара – Большая Черниговка
Под Самарой два человека погибли в ДТП с участием полицейского
Водолаз МЧС
Четыре иностранных студента утонули в Волге
Последствия взрыва в Бейруте
СМИ: в Бейруте на месте взрыва в порту осталась воронка глубиной 43 метра
Автомобиль Следственного комитета России
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Молодая пара на кухне
Названа оптимальная частота занятий сексом
Лифт для подъема продуктов питания
СМИ: лифт для еды сломал шею московской официантке
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
"Развязно и крикливо". В Японии прошли антироссийские выступления
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Работа станции скорой медицинской помощи
В Волгоградской области водитель насмерть сбил семилетнего мальчика
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудник МЧС России
В Коми нашли трех пропавших детей
Автомобили скорой помощи
В Красноярском крае четыре человека погибли в результате ДТП
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния