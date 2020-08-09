https://ria.ru/20200809/1575545495.html
В Саратовской области три человека погибли в результате ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Балаковском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:41
2020-08-09T18:00
саратовская область
балаковский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
https://ria.ru/20200807/1575498861.html
саратовская область
балаковский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1400x0_80_0_0_3701790ece6b2386218f873bca0735fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_325:0:1613:1288_1400x0_80_0_0_d89b694d9cd121699e43d9ca9226ca25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, балаковский район