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Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Во вторник, 11 августа, на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится "значимое событие". Об этом заявил "Газете.ru" адвокат потерпевшей стороны... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T12:56
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Столь времени и сколько шума из-за алкоголика и наркомана, он прежде гражданин России и должен в полной мере ответить по законам нашего государства, а то наберут адвокатов казуистов, пытающихся отмазать, " гнилую элиту " от ответа. А народ делает выводы, а молодежь мотает на ус, что кому можно, а кому нельзя, а потом задаемся вопросом откуда у нас такие........... .
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На месте Ефремова был бы кто то другой - скажем "простой смертный" то давно бы получил свои 10-12 лет и тихо сидел бы на своих нарах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

10:43 09.08.2020 (обновлено: 12:56 09.08.2020)
370198
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Во вторник, 11 августа, на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится "значимое событие". Об этом заявил "Газете.ru" адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Вы все услышите во вторник, потому что <…> произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно", — пояснил юрист.

Он отметил, что никогда не говорил о том, что актеру вынесут обвинительный приговор.
"Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще не скоро", — добавил Добровинский.
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ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но затем защита изменила тактику. Так, актер заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Столь времени и сколько шума из-за алкоголика и наркомана, он прежде гражданин России и должен в полной мере ответить по законам нашего государства, а то наберут адвокатов казуистов, пытающихся отмазать, " гнилую элиту " от ответа. А народ делает выводы, а молодежь мотает на ус, что кому можно, а кому нельзя, а потом задаемся вопросом откуда у нас такие........... .
9 августа, 12:10
vvidok369
30600307
На месте Ефремова был бы кто то другой - скажем "простой смертный" то давно бы получил свои 10-12 лет и тихо сидел бы на своих нарах.
9 августа, 12:08
Гаврила Петрович
29101203
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