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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200809/1575545266.html
В России за сутки выписали 3215 человек после COVID-19
После лечения COVID-19 в России за сутки выписаны 3 215 человек, за все время выздоровели 693 422, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии

В России за сутки выписали 3215 человек после COVID-19

10:32 09.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. После лечения COVID-19 в России за сутки выписаны 3 215 человек, за все время выздоровели 693 422, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 215 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 693 422", - говорится в сообщении.
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