https://ria.ru/20200809/1575545234.html
В России выявили 5189 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 5189, умерли 77 человек, выписались из больниц 3215, сообщает оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:32
2020-08-09T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. За минувшие сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 5189, умерли 77 человек, выписались из больниц 3215, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
При этом у 1382 человек (26,6 процента) инфекция протекает без клинических проявлений.
Новые случаи отмечены в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Темпы роста заболеваемости в целом по стране за сутки составили 0,6 процента, ниже всего они в Северной Осетии — 0,1 процента, а также в Подмосковье и Кабардино-Балкарии — по 0,2 процента.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 689. Еще 184 случая — в Свердловской области, 160 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 149 — в Подмосковье, 129 — в Красноярском крае, по 127 — в Ростовской области и Ставропольском крае.
На Чукотке зарегистрировали два новых случая, в Еврейской автономной области — три, в Северной Осетии — шесть.
Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 887 536. Умер за все время 14 931 человек, вылечились — 693 422.
По последним данным ВОЗ
, во всем мире насчитывается 19,1 миллиона инфицированных, 716 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.