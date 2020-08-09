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Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте кабмина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:26
2020-08-09T10:26
россия
новости - недвижимость
день строителя
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, новости - недвижимость, день строителя, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Своими достижениями отрасль обязана высокопрофессиональным специалистам, которые обладают глубокими знаниями, огромным опытом, ответственностью и преданы своему делу. Спасибо вам за ваш напряжённый и самоотверженный труд", - говорится в телеграмме
.
Премьер отметил, что сегодня строительный комплекс динамично развивается, использует инновационные разработки, прорывные, нестандартные решения, современные технологии и материалы.
Мишустин пожелал строителям успехов, крепкого здоровья, благополучия, воплощения всех намеченных планов.
День строителя - это профессиональный праздник работников строительной отрасли, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2020 году этот день приходится на 9 августа.