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Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте кабмина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:26
россия
новости - недвижимость
день строителя
михаил мишустин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, новости - недвижимость, день строителя, михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником

10:26 09.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Своими достижениями отрасль обязана высокопрофессиональным специалистам, которые обладают глубокими знаниями, огромным опытом, ответственностью и преданы своему делу. Спасибо вам за ваш напряжённый и самоотверженный труд", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что сегодня строительный комплекс динамично развивается, использует инновационные разработки, прорывные, нестандартные решения, современные технологии и материалы.
Мишустин пожелал строителям успехов, крепкого здоровья, благополучия, воплощения всех намеченных планов.
День строителя - это профессиональный праздник работников строительной отрасли, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2020 году этот день приходится на 9 августа.
Рабочий во время строительства многоквартирного жилого дома
Вчера, 00:46
День строителя РФ
2011004
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РоссияНовости - НедвижимостьДень строителяМихаил МишустинОбщество
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