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В Волгоградской области водитель насмерть сбил семилетнего мальчика
Водитель KIA Rio сбил семилетнего мальчика на велосипеде в поселке Елань Волгоградской области, ребёнок скончался в больнице от травм, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:23
волгоградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области водитель насмерть сбил семилетнего мальчика

10:23 09.08.2020
3861
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 авг - РИА Новости. Водитель KIA Rio сбил семилетнего мальчика на велосипеде в поселке Елань Волгоградской области, ребёнок скончался в больнице от травм, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в субботу в 20.20 по местному времени (19.20 мск) в Елани водитель KIA Rio совершил наезд на семилетнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении по автодороге.
"В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.
Знак аварийной остановки
8 августа, 12:18
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21027204
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