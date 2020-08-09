https://ria.ru/20200809/1575544908.html
В Волгоградской области водитель насмерть сбил семилетнего мальчика
Водитель KIA Rio сбил семилетнего мальчика на велосипеде в поселке Елань Волгоградской области, ребёнок скончался в больнице от травм, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:23
2020-08-09T10:23
волгоградская область
происшествия
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2
волгоградская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия