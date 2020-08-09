Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост

Молодожены рассказали, что мост через реку Чегдомынку уже ремонтировали, но заменили только прогнившие доски, а пришедшую в негодность деревянную балку оставили на месте. Упавшие с моста люди получили ушибы и стресс. Кроме того, они понесли и материальный ущерб: утонули дорогие телефоны, испорчена одежда.