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Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост во... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T15:31
сергей фургал
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровск
хабаровский край
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Правильно, и желательно из собственного кармана оплатить. Хотя мог бы и не суетиться так, за мост вины никакой нет. Даже 100 дней краевого руководства у него нет. Вина за мост целиком на Фургале, можно так сказать. Его грехи...
58
Этот мост привет недовольным от их кумира Фургала.
25
8
верхнебуреинский район
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей фургал, михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край

Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост

10:20 09.08.2020 (обновлено: 15:31 09.08.2020)
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
ХАБАРОВСК, 9 авг — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост во время фотосессии, потребовал от местных властей предоставить ему документы о ремонте этого моста и распорядился забрать испорченное платье невесты в химчистку. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Мост в Чегдомыне обрушился 7 августа. В реку упали порядка десяти человек, в том числе беременная невеста, ее подруги и ребенок. Дегтярев, который находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, посетил новобрачных.
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Молодожены рассказали, что мост через реку Чегдомынку уже ремонтировали, но заменили только прогнившие доски, а пришедшую в негодность деревянную балку оставили на месте. Упавшие с моста люди получили ушибы и стресс. Кроме того, они понесли и материальный ущерб: утонули дорогие телефоны, испорчена одежда.

"Во-первых, все документы по ремонту — мне для проверки. Ревизионные органы сверят, какие элементы моста были заменены. Во-вторых, если мост был в аварийном состоянии, то должны были стоять знаки, а так налицо нарушение. Что касается телефонов, то администрация должна возместить ущерб", — заявил Дегтярев.

Невеста пожаловалась на испорченное свадебное платье и на то, что в поселке нет химчистки. "Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернем. Как ребенок родится, скажите, поздравим обязательно вас", — сказал врио губернатора.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревВерхнебуреинский районХабаровскХабаровский край
Популярные комментарии
Правильно, и желательно из собственного кармана оплатить. Хотя мог бы и не суетиться так, за мост вины никакой нет. Даже 100 дней краевого руководства у него нет. Вина за мост целиком на Фургале, можно так сказать. Его грехи...
9 августа, 11:22
Александр К.
33000322
Этот мост привет недовольным от их кумира Фургала.
9 августа, 14:17
Dmitry Krupennikov
12200011
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