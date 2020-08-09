Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост

ХАБАРОВСК, 9 авг — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост во время фотосессии, потребовал от местных властей предоставить ему документы о ремонте этого моста и распорядился забрать испорченное платье невесты в химчистку. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Мост в Чегдомыне обрушился 7 августа. В реку упали порядка десяти человек, в том числе беременная невеста, ее подруги и ребенок. Дегтярев, который находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, посетил новобрачных.
Молодожены рассказали, что мост через реку Чегдомынку уже ремонтировали, но заменили только прогнившие доски, а пришедшую в негодность деревянную балку оставили на месте. Упавшие с моста люди получили ушибы и стресс. Кроме того, они понесли и материальный ущерб: утонули дорогие телефоны, испорчена одежда.
"Во-первых, все документы по ремонту — мне для проверки. Ревизионные органы сверят, какие элементы моста были заменены. Во-вторых, если мост был в аварийном состоянии, то должны были стоять знаки, а так налицо нарушение. Что касается телефонов, то администрация должна возместить ущерб", — заявил Дегтярев.
Невеста пожаловалась на испорченное свадебное платье и на то, что в поселке нет химчистки. "Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернем. Как ребенок родится, скажите, поздравим обязательно вас", — сказал врио губернатора.
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