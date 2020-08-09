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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:18
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e906af7b466a2378824ceba1851d3a46.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:18 09.08.2020
478
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Донбассе
Осколки снарядов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщали о трех нарушениях со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
100064
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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