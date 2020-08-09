В ЛНР зафиксировали два обстрела за сутки после недели тишины

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 1 августа представительство ЛНР в СЦКК заявляет о соблюдении перемирия у линии соприкосновения в Донбассе.
"За 8 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР поселку Золотое-5.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения