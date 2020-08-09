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В ЛНР зафиксировали два обстрела за сутки после недели тишины
Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T09:42
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР зафиксировали два обстрела за сутки после недели тишины

09:42 09.08.2020
1708
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 1 августа представительство ЛНР в СЦКК заявляет о соблюдении перемирия у линии соприкосновения в Донбассе.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
8 августа, 16:48
Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе
"За 8 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР поселку Золотое-5.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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