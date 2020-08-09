Правительство выделило средства на "коронавирусные" выплаты медработникам

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проект обеспечит материальное стимулирование медиков, оказывающих медпомощь гражданам с COVID-19, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью. Также принятие проекта повысит качество медпомощи и снизит риски распространения коронавируса.
Кроме того, правительство одобрило выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.
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