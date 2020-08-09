Правительство выделило средства на "коронавирусные" выплаты медработникам

Проект обеспечит материальное стимулирование медиков, оказывающих медпомощь гражданам с COVID-19, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью. Также принятие проекта повысит качество медпомощи и снизит риски распространения коронавируса.

Кроме того, правительство одобрило выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.