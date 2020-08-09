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Правительство выделило средства на "коронавирусные" выплаты медработникам
Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T09:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф

Правительство выделило средства на "коронавирусные" выплаты медработникам

09:39 09.08.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Медики на крыльце "красной зоны". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Проект обеспечит материальное стимулирование медиков, оказывающих медпомощь гражданам с COVID-19, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью. Также принятие проекта повысит качество медпомощи и снизит риски распространения коронавируса.
Кроме того, правительство одобрило выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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