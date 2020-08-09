Глава ЦИК Белоруссии сравнила уровень кандидатов в президенты

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидаты на выборах президента Белоруссии не равны по уровню, тем не менее, выборы альтернативные, заявила в воскресенье глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах. Тем не менее, в любом случае выборы альтернативные. Мы можем усомниться в конкуренции, но можем сказать об альтернативе. И это дает возможность избирателю определиться с выбором", - заявила Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
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