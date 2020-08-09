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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575543581.html
Глава ЦИК Белоруссии сравнила уровень кандидатов в президенты
Кандидаты на выборах президента Белоруссии не равны по уровню, тем не менее, выборы альтернативные, заявила в воскресенье глава ЦИК республики Лидия Ермошина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T09:10
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
лидия ермошина
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава ЦИК Белоруссии сравнила уровень кандидатов в президенты

09:10 09.08.2020
4331
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Кандидаты на выборах президента Белоруссии не равны по уровню, тем не менее, выборы альтернативные, заявила в воскресенье глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах. Тем не менее, в любом случае выборы альтернативные. Мы можем усомниться в конкуренции, но можем сказать об альтернативе. И это дает возможность избирателю определиться с выбором", - заявила Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
8 августа, 10:17
"Я навластвовался". Крылатые выражения идущего на новый срок Лукашенко
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Светлана Тихановская
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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