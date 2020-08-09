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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200809/1575543522.html
В России провели более 30,6 миллиона тестов на коронавирус
Более 30,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 241... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 30,6 миллиона тестов на коронавирус

09:08 09.08.2020
439
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 30,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 241 тысяча человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 30,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 241 925 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 298 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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