Собянин заявил, что миллион москвичей живет в предаварийном жилье

Пятеро на пьедестале: как преобразятся районы Москвы в ходе реновации В Москве определили победителей международного конкурса концепций застройки для пяти экспериментальных площадок реновации жилья. Как преобразятся эти территории по и какие сюрпризы ждут горожан, смотрите в фотоподборке сайта "РИА Недвижимость".