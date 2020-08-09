Собянин заявил, что миллион москвичей живет в предаварийном жилье

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Миллион людей живет на сегодняшний день в условиях предаварийного жилья в столице, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве", - сообщил Собянин.
Мэр добавил, при строительстве новых кварталов важно не забывать про соцобъекты, а также и про создание зелёных зон - парков, скверов, зелёных насаждений.
Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает переселение более 1 миллиона москвичей из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе уже введено в эксплуатацию свыше 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров. Утверждены площадки реновации для строительства более 6,8 миллиона квадратных метров жилья.
27 сентября 2018, 14:03Пятеро на пьедестале: как преобразятся районы Москвы в ходе реновацииВ Москве определили победителей международного конкурса концепций застройки для пяти экспериментальных площадок реновации жилья. Как преобразятся эти территории по и какие сюрпризы ждут горожан, смотрите в фотоподборке сайта "РИА Недвижимость".