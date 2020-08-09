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Собянин заявил, что миллион москвичей живет в предаварийном жилье
Миллион людей живет на сегодняшний день в условиях предаварийного жилья в столице, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T08:55
реновация
сергей собянин
москва
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
реновация, сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил, что миллион москвичей живет в предаварийном жилье

08:55 09.08.2020
1799
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРеновация жилья в Москве
Реновация жилья в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Реновация жилья в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Миллион людей живет на сегодняшний день в условиях предаварийного жилья в столице, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве", - сообщил Собянин.
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Мэр добавил, при строительстве новых кварталов важно не забывать про соцобъекты, а также и про создание зелёных зон - парков, скверов, зелёных насаждений.
Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает переселение более 1 миллиона москвичей из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе уже введено в эксплуатацию свыше 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров. Утверждены площадки реновации для строительства более 6,8 миллиона квадратных метров жилья.
Царицыно
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РеновацияСергей СобянинМоскваОбщество
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