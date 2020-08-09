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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575542860.html
В Белоруссии вечером установят пропускной режим на избирательных участках
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером в основной день голосования на выборах президента на участках будет установлен пропускной режим,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T08:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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цик белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии вечером установят пропускной режим на избирательных участках

08:27 09.08.2020 (обновлено: 08:56 09.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоЖенщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером в основной день голосования на выборах президента на участках будет установлен пропускной режим, бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления людей.
"Я хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они все-таки приходили (на участки – ред.) в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, по крайней мере, оппоненты власти обещают скопление людей, и это значит, что в участковые избирательные комиссии будет установлен пропускной режим, будут запускать только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени, а их будут вечером выдавать меньше", - заявила Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".
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По словам руководителя Центральной комиссии, бюллетеней вечером будет выдаваться меньше, поскольку часть членов участковых избиркомов уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование граждан на дому. "Поэтому из-за скопления народа кто-то не сможет проголосовать, потому что в восемь часов вечера закроются избирательные участки", - пояснила Ермошина.
В этой связи она призвала граждан "не тянуть" с голосованием и делать это в разумное время – утреннее и дневное.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Досрочное голосование на выборах президента началось 4 августа и завершилось 8 августа. В списки для голосования включены более 6,8 миллиона избирателей.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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