В Белоруссии вечером установят пропускной режим на избирательных участках

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Глава Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером в основной день голосования на выборах президента на участках будет установлен пропускной режим, бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления людей.

"Я хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они все-таки приходили (на участки – ред.) в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, по крайней мере, оппоненты власти обещают скопление людей, и это значит, что в участковые избирательные комиссии будет установлен пропускной режим, будут запускать только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени, а их будут вечером выдавать меньше", - заявила Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1"

По словам руководителя Центральной комиссии, бюллетеней вечером будет выдаваться меньше, поскольку часть членов участковых избиркомов уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование граждан на дому. "Поэтому из-за скопления народа кто-то не сможет проголосовать, потому что в восемь часов вечера закроются избирательные участки", - пояснила Ермошина.

В этой связи она призвала граждан "не тянуть" с голосованием и делать это в разумное время – утреннее и дневное.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Досрочное голосование на выборах президента началось 4 августа и завершилось 8 августа. В списки для голосования включены более 6,8 миллиона избирателей.