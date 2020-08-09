Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Комфортная погода ожидается в Москве в воскресенье, возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в столичном регионе будет определяться слабым влиянием атмосферного фронта с севера, из-за чего солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где могут брызнуть незначительные дожди, но температурный фон останется на три градуса выше климатической нормы", - сообщил Тишковец.
В Москве переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 21-26. Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
"Очень комфортная и приятная погода", - резюмировал синоптик.
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