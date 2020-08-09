Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

"Сегодня погода в столичном регионе будет определяться слабым влиянием атмосферного фронта с севера, из-за чего солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где могут брызнуть незначительные дожди, но температурный фон останется на три градуса выше климатической нормы", - сообщил Тишковец.