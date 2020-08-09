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Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
Комфортная погода ожидается в Москве в воскресенье, возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T08:11
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

08:11 09.08.2020
1751
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Комфортная погода ожидается в Москве в воскресенье, возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в столичном регионе будет определяться слабым влиянием атмосферного фронта с севера, из-за чего солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где могут брызнуть незначительные дожди, но температурный фон останется на три градуса выше климатической нормы", - сообщил Тишковец.
В Москве переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 21-26. Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
"Очень комфортная и приятная погода", - резюмировал синоптик.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
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